Freedom Finance Global сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Wells Fargo & Co. с прогнозной стоимостью на уровне $100 за штуку, что соответствует потенциалу роста на 23%, сообщается в комментарии аналитиков инвестиционной компании.

"Wells Fargo & Company (WFC) выпустила смешанную отчетность за I квартал 2026 года. Банк показал формальное превышение по прибыли на акцию, однако результат поддержали разовые налоговые эффекты, тогда как ключевые операционные метрики оказались слабее ожиданий рынка, - отмечают эксперты. - Считаем, что снижение акций отражает разочарование структурой результатов. Превышение по прибыли носило технический характер, тогда как давление на NII и NIM усилило негативную реакцию рынка. Дополнительным фактором стала слабая динамика эффективности".

