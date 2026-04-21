Инвесторам стоит обратить внимание на новый выпуск бондов Группы ЛСР - "БКС МИ"

Инвесторам стоит обратить внимание на новый выпуск рублевых облигаций "Группы ЛСР" серии БО-002P-01, говорится в комментарии аналитика "БКС Мир инвестиций" Антона Куликова.

Девелопер 23 апреля собирает книгу заявок на биржевые рублевые облигации серии БО-002P-01 со сроком обращения 3 года (1080 дней) с началом амортизации (примерно равными долями) через 2 года. Индикативная ставка купона - не выше 16,5% годовых, доходность к погашению (YTM) - 17,81%, дюрация - 2 года.

По оценке эксперта, доход за год может достичь 20% (с учетом роста тела облигации, купонов и их реинвестирования), что привлекательно для инвесторов.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.