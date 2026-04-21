"Финам" рекомендует "держать" акции State Street с прогнозной ценой $136

"Финам" рекомендует "держать" акции State Street Corp. с прогнозной стоимостью на уровне $136 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал снижения на 6,5%, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова.

"Мы с осторожным оптимизмом оцениваем долгосрочные перспективы State Street, - пишет аналитик. - Военный конфликт на Ближнем Востоке спровоцировал резкий рост стоимости энергоносителей, существенно повысил экономическую неопределенность в США и мире, однако глобальная экономика в целом по-прежнему выглядит весьма устойчивой. На таком фоне можно рассчитывать на сохранение достаточно благоприятной конъюнктуры на глобальных финансовых рынках, что продолжит поддерживать бизнес State Street, учитывая сильный бренд и лидирующие позиции компании в мировой индустрии финансовых услуг".

На взгляд эксперта "Финама", риски для State Street связаны с возможным существенным ухудшением глобальной экономической и рыночной конъюнктуры, например из-за дальнейшего затягивания ближневосточного конфликта. Это может привести к снижению цен активов и активности клиентов и, соответственно, к ослаблению спроса на продукты и услуги компании, ухудшению финансовых показателей.

State Street Corporation - американский финансовый холдинг, специализирующийся на оказании депозитарных и инвестиционных услуг институциональным клиентам.

