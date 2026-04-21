Рубль к середине дня растерял часть утреннего роста, но все равно остается в небольшом плюсе по отношению к юаню

Москва. 21 апреля. Китайский юань немного опускается на Московской бирже в ходе дневных торгов во вторник. Рубль к середине дня растерял часть утреннего роста, но все равно остается в небольшом плюсе по отношению к китайской валюте благодаря высоким ценам на нефть.

Стоимость юаня по данным на 15:00 мск составила 10,98 рубля, что всего на 1,8 копейки (на 0,16%) ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Китайская валюта при этом оказалась на 6,18 копейки ниже уровня действующего официального курса. В ходе торгов котировки рубля достигали уровня 10,8915 руб./юань, обновив тем самым максимум с конца января.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск опустился в цене на 0,08% относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 74,91 руб./$1, контракт EURRUBF подешевел на 0,33%, до 88,01 руб./EUR1.

Мировые цены на нефть слабо снижаются днем во вторник в рамках коррекции после заметного роста накануне, инвесторы оценивают перспективы продления перемирия между Ираном и США. Цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск опустилась на 0,28%, до $95,21 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на 0,33%, до $89,31 за баррель. Торги майскими фьючерсами истекают во вторник.

В понедельник Brent подскочила на 5,6%, WTI - на 6,9% на сообщениях, что Иран возобновил блокаду Ормузского пролива, а американские военные перехватили сухогруз, шедший в Оманском заливе под иранским флагом. Также президент США Дональд Трамп вновь объявил о готовности Соединенных Штатов нанести удары по иранским мостам и электростанциям, если сделка по урегулированию конфликта не состоится.

Делегация США во главе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом вылетела в Исламабад для новых переговоров с Тегераном. При этом иранские официальные лица пока не подтвердили свое намерение участвовать в переговорах.

"Рынку хочется верить, что США и Иран как минимум договорятся о продлении перемирия до истечения срока в среду и что переговоры между Израилем и Ливаном в четверг также не разочаруют", - написал аналитик PVM Oil Тамаш Варга.

По оценкам аналитиков Citi, если Ормузский пролив будет закрыт еще месяц, мировой рынок недополучит 1,3 млрд баррелей нефти, а цена Brent во втором квартале составит около $110 за баррель.

По мнению аналитиков ИФК "Солид Инвестиции", "основным фактором укрепления рубля остается высокий профицит валютной ликвидности, который пока не компенсируется действиями Минфина, приостановившего покупки валюты в рамках бюджетного правила". "Сегодня истекает срок перемирия между США и Ираном. Должны пройти переговоры в Исламабаде, но на текущий момент нет четкого понимания, состоятся ли они", - отмечают эксперты.

По словам аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, рубль остается достаточно крепким, несмотря на наблюдаемую во вторник отрицательную коррекцию нефтяных цен. При этом участники валютных торгов по-прежнему держат в голове слова министра финансов РФ Антона Силуанова о том, что власти готовы обсудить более ранний возврат валютных операций по бюджетному правилу. "Для рубля это важный сигнал, потому что такой шаг означает возможное появление нового спроса на валюту и золото со стороны государства", - полагает Чернов.

"Во внешнем фоне главная тема все та же. Ближний Восток пока не дает рынкам полной ясности. С одной стороны, США по-прежнему рассчитывают на продолжение переговоров с Ираном уже на этой неделе, но с другой стороны, окончательной уверенности в сделке нет. На этом фоне нефть с утра немного снижается, потому что часть участников рынка закладывает шанс на деэскалацию военного конфликта и восстановление поставок. Дополнительно Китай снова публично выступил за то, чтобы Ормуз оставался открытым для нормального судоходства. То есть рынок сейчас балансирует между двумя сценариями. Либо переговоры все же сдвинутся вперед, либо сырье снова быстро получит новую премию за риск", - отмечает специалист Freedom Finance Global.

"В понедельник рубль заметно укрепился. Рынок предпочел сосредоточиться на восстановительном росте цен на сырье в отсутствие дальнейшей информации по срокам возобновления операций с валютой по бюджетному правилу. Кроме того, в моменте на стороне российского рубля играет и фактор налогового периода. Во вторник курс юаня продолжает снижаться по отношению к рублю. В целом для курса китайской валюты пока сохранит свою актуальность диапазон 10,90-11,10 руб./юань", - считают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Банк России во вторник, 21 апреля, в рамках аукциона недельного репо разместил 4,48 трлн рублей (при лимите 4,48 трлн рублей и спросе 5,175 трлн рублей) в среднем по ставке 15,01% годовых. На предыдущем аукционе недельного репо, состоявшемся 14 апреля, ЦБ разместил 4,33 трлн рублей (при лимите 4,33 трлн рублей и спросе 5,226 трлн рублей) в среднем по ставке 15,01% годовых.

Рублевые ставки межбанковского кредитного рынка (МБК) демонстрируют плавное снижение. Так, согласно расчетам ЦБ РФ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 20 апреля снизилась по отношению к пятнице на 6 базисных пунктов - до 14,42% годовых. Срочная версия RUONIA на сроки 1 месяц и 6 месяцев опустилась по отношению к понедельнику на 1 базисный пункт и 21 апреля составила 14,83% и 16,24% годовых соответственно, а версия RUONIA на срок 3 месяца уменьшилась за день на 2 базисных пункта - до 15,4% годовых.