Инфляция в РФ в марте составила 0,6%
Рост потребительских цен в марте составил 0,60% после повышения на 0,73% в феврале, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция замедлилась до 5,86% с 5,91% месяцем ранее. Рост цен в марте оказался чуть выше прогнозов аналитиков
 
Рейтинг российских банков за март
В марте 2026 года Сбербанк и ВТБ вновь возглавили рейтинг медиаприсутствия банков по данным системы мониторинга СКАН, подтвердив статус главных ньюсмейкеров отрасли. Третье место по количеству упоминаний и показателю Индекса заметности занял...
 
ФТС предложила меры по оживлению таможенного мониторинга
Федеральная таможенная служба (ФТС) официально представила предложения, которые должны популяризировать эксперимент по таможенному мониторингу среди участников ВЭД. Их концептуально поддержал Минфин, следует из сообщения пресс-службы...
 
Усиление контроля за маркетплейсами сблизит их цены с офлайном
Ужесточение налогового контроля за маркетплейсами приведет к сокращению ценового разрыва между интернет-площадками и традиционной розницей, считают опрошенные "Известиями" эксперты. С октября 2026 года в России начнет действовать закон о...
 
21 апреля 2026 года 15:23

Снижение ставки ЦБ РФ может составить более 50 б.п. в апреле - Райффайзенбанк

Снижение ключевой ставки Банка России может составить более 50 базисных пунктов (б.п.) по итогам апрельского заседания, говорится в комментарии аналитиков Райффайзенбанка.

"Мы полагаем, что снижение ключевой ставки на 50 б.п. уже "в рынке" и не исключаем, что регулятор может пойти и на увеличение шага. Одним из главных факторов для смягчения политики, на наш взгляд, может стать слабая экономическая активность в 1К26, - пишут эксперты. - Также важно отметить, что стремительное укрепление рубля имеет явно дезинфляционный эффект, что должно позитивно сказаться на непродовольственной инфляции и сгладить эффекты возможных логистических проблем".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
Ключевые слова:    РОССИЯ-ЦБ-СТАВКА-ПРОГНОЗ


МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
22 апреля 2026 года 10:13
Поводов для активной покупки акций на рынке РФ пока нет - "Алор Брокер"
Поводов для активной покупки акций на российском фондовом рынке в настоящее время нет, говорится в комментарии главного аналитика инвестиционной компании "Алор Брокер" Андрея Зацепина. "Ждем в целом спокойных торгов. Волатильность может возрасти вечером, после публикации данных Росстата по...    читать дальше
22 апреля 2026 года 09:58
Рубль может продолжить укрепление к юаню на текущей неделе - ПСБ
бль может продолжить укрепление по отношению к юаню на текущей неделе, возможно тестирование уровня в 10,8 руб. за юань, считает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы банка ПСБ Денис Попов. Накануне попытки укрепления были купированы локальным усилением спроса на валюту, который...    читать дальше
22 апреля 2026 года 09:45
Цены рублевых корпбондов в среду не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов
Москва. 22 апреля. Котировки рублевых корпоблигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе сохраняющейся нестабильности на Ближнем Востоке, сопровождающейся резкими скачками мировых цен на нефть, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".    читать дальше
22 апреля 2026 года 09:40
"Велес Капитал" понизил прогнозную цену акций Северстали до 912 руб
"Велес Капитал" понизил прогнозную стоимость акций ПАО "Северсталь" до 912 рублей за штуку. рекомендация - "держать", сообщается в комментарии ведущего аналитика Василия Данилова. Эмитент представил слабые операционные и финансовые результаты за первый квартал 2026 года, констатирует...    читать дальше
22 апреля 2026 года 09:25
Индекс Мосбиржи продолжит торги в зоне 2700-2800п в среду - ПСБ
декс Мосбиржи будет находиться в диапазоне 2700-2800 пунктов в течение торговой сессии в среду, прогнозирует управляющий эксперт отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Екатерина Крылова. При этом эксперт полагает, что по мере приближения пятницы и заседания ЦБ РФ появится импульс к...    читать дальше
22 апреля 2026 года 09:07
Рубль может укрепиться до уровней вблизи 70 руб./$1 в краткосрочной перспективе - "Цифра брокер"
Курс пары доллар/рубль может протестировать уровни вблизи 70 руб./$1 в краткосрочной перспективе, полагают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер". Поддержку рублю оказывают приближение "жирного" налогового периода, а также ослабление индекса доллара США на мировой арене, отмечают...    читать дальше
21 апреля 2026 года 19:42
Рубль укрепился в основных валютных парах во вторник благодаря высоким ценам на нефть
Москва. 21 апреля. Китайский юань умеренно снизился на Московской бирже по итогам торгов во вторник, рубль укрепился к основным мировым валютам благодаря высоким ценам на нефть и временному отсутствию Минфина на рынке с операциями в рамках бюджетного правила.    читать дальше
21 апреля 2026 года 19:34
Рынок акций РФ вечером вернулся к росту вместе с нефтью, индекс МосБиржи поднялся к 2760п
Москва. 21 апреля. Российский рынок акций вечером во вторник возобновил рост вместе с нефтью (июньский фьючерс на Brent поднялся к $98 за баррель) в ожидании развития событий на Ближнем Востоке, где сохраняется конфронтация США и Ирана, из-за чего существенно ограничено судоходство в Ормузском проливе. Индекс МосБиржи протестировал локальное сопротивление 2760 пунктов, но закрепиться выше не смог.    читать дальше
21 апреля 2026 года 19:01
Freedom Finance Global сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Wells Fargo
Freedom Finance Global сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Wells Fargo & Co. с прогнозной стоимостью на уровне $100 за штуку, что соответствует потенциалу роста на 23%, сообщается в комментарии аналитиков инвестиционной компании. "Wells Fargo & Company (WFC) выпустила смешанную отчетность...    читать дальше
21 апреля 2026 года 18:40
Прогнозный диапазон для цены нефти Brent на конец 2026 года составляет $80-90/барр. - ПСБ
Прогнозный диапазон для цены нефти Brent на конец 2026 года составляет $80-90 за баррель, для Urals - $75-80 за баррель, говорится в комментарии эксперта банка ПСБ Екатерины Крыловой. Даже при открытии Ормузского пролива процесс восстановления логистики не будет мгновенным из-за инерции глобальных...    читать дальше
21 апреля 2026 года 18:16
Участие в размещении бондов Медскана интересно при купоне не ниже 15,8% - инвестбанк "Синара"
Участие в размещении выпуска облигаций АО "Медскан" серии 001Р-02 интересно при купоне не ниже 15,8%, говорится в материале аналитика инвестиционного банка "Синара" Александра Афонина. Один из крупнейших частных медицинских холдингов в России планирует на 22 апреля сбор заявок на облигации серии...    читать дальше
21 апреля 2026 года 17:46
Инвесторам стоит обратить внимание на новый выпуск бондов Группы ЛСР - "БКС МИ"
Инвесторам стоит обратить внимание на новый выпуск рублевых облигаций "Группы ЛСР" серии БО-002P-01, говорится в комментарии аналитика "БКС Мир инвестиций" Антона Куликова. Девелопер 23 апреля собирает книгу заявок на биржевые рублевые облигации серии БО-002P-01 со сроком обращения 3 года (1080...    читать дальше
21 апреля 2026 года 17:16
"Финам" рекомендует "держать" акции State Street с прогнозной ценой $136
"Финам" рекомендует "держать" акции State Street Corp. с прогнозной стоимостью на уровне $136 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал снижения на 6,5%, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова. "Мы с осторожным оптимизмом оцениваем...    читать дальше
21 апреля 2026 года 16:45
Freedom Finance Global повысил прогнозную цену ADR TSMC до $475
Freedom Finance Global повысил прогнозную стоимость ADR Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) до $475 за штуку, рекомендация - "покупать", сообщается в материале аналитиков. Эмитент представил один из сильнейших кварталов в своей истории, обеспечив всеобъемлющее превышение ожиданий по...    читать дальше
21 апреля 2026 года 16:14
Прогноз снижения ставки ЦБ РФ в апреле остается на уровне 50 б.п. - инвестбанк "Синара"
Прогноз снижения ключевой ставки Банк России в пятницу, 24 апреля 2026 года, остается на уровне 50 базисных пунктов (б.п.), говорится в материале главного экономиста инвестиционного банка "Синара" Сергея Коныгина. "Смещение рисков в проинфляционную сторону означает, что регулятор будет осторожным...    читать дальше
