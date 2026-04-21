Снижение ставки ЦБ РФ может составить более 50 б.п. в апреле - Райффайзенбанк

Снижение ключевой ставки Банка России может составить более 50 базисных пунктов (б.п.) по итогам апрельского заседания, говорится в комментарии аналитиков Райффайзенбанка.

"Мы полагаем, что снижение ключевой ставки на 50 б.п. уже "в рынке" и не исключаем, что регулятор может пойти и на увеличение шага. Одним из главных факторов для смягчения политики, на наш взгляд, может стать слабая экономическая активность в 1К26, - пишут эксперты. - Также важно отметить, что стремительное укрепление рубля имеет явно дезинфляционный эффект, что должно позитивно сказаться на непродовольственной инфляции и сгладить эффекты возможных логистических проблем".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.