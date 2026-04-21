Прогноз цены золота во 2К26 на среднем уровне $4500/унц. сохраняется - инвестбанк "Синара"

Инвестиционный банк "Синара" пока сохраняет прогноз котировок золота во втором квартале текущего года на среднем уровне $4500 за тройскую унцию, в целом по году - $4425 за тройскую унцию, сообщается в материале аналитиков.

Январское ралли в золоте сменилось коррекционным трендом на фоне перебоев в поставках углеводородов и, как следствие, опасений, что ФРС США и ЕЦБ ужесточат монетарную политику при угрозе разгона глобальной инфляции, отмечают эксперты.

"Мы пока придерживаемся прогноза цены на золото во 2К26 на среднем уровне $4500 за тройскую унцию, в 2026 году - $4425 за тройскую унцию", - указывают в инвестбанке.

Платиноиды продолжают следовать в фарватере котировок золота. "Наш прогноз средней цены платины во 2К26 - $2000 за унцию, палладия - $1600 за унцию", - говорится в обзоре.

