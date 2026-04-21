Совкомбанк сохраняет "нейтральную" оценку акций банка "Санкт-Петербург"

Совкомбанк сохраняет "нейтральную" оценку перспектив котировок акций банка "Санкт-Петербург", говорится в комментарии аналитика Вячеслава Бердникова.

"Ждем в текущем году результаты эмитента слабее 2025 года ввиду продолжающегося цикла снижения ключевой ставки ЦБ РФ, которое приведет к сокращению чистого процентного дохода. При этом ожидаем рост операционных расходов. По мультипликатору P/E 2026 года акции оцениваются дороже Сбербанка и "ДОМ.РФ" при более низкой рентабельности акционерного капитала", - пишет эксперт.

