ЦБ РФ, скорее всего, понизит ставку до 14,5% в пятницу - "БКС МИ"

ЦБ РФ, скорее всего, понизит ключевую ставку до 14,5% на заседании в пятницу, 24 апреля, говорится в обзоре аналитиков "БКС Мир инвестиций".

"Оценка инфляции на прошлой неделе опустилась до нуля после роста почти на 0,2% в предыдущие недели, - отмечает эксперт Илья Федоров. - Торможение стало возможным за счет разворота рубля. Скоротечная слабость рубля и кризис в Ормузском заливе изменили цены на выездной туризм и часть товаров, чувствительных к курсу. Сейчас рубль крепкий и то, что дорожало в предыдущие недели, просто перестало дорожать. Мы ожидаем слабо положительные темпы оценки роста цен в ближайшую среду. По итогам апреля ждем рост цен на 5,8% год к году (г/г) и около 5% с поправкой на сезонность (SAAR)".

Инфляционные ожидания снижаются и, по мнению аналитика, этот тренд сохранится по итогам мая и июня, что позволит ЦБ и дальше снижать ставку.

"Мы считаем, что по совокупности факторов ЦБ опустит ставку на 0,5 процентных пункта. Аргументы против более сильного шага - высокие инфляционные ожидания, рост расходов бюджета и предстоящее ослабление рубля на фоне досрочного возвращения Минфина на валютный рынок", - указывает стратег БКС.

