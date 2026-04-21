Вероятны попытки индекса Мосбиржи перейти в верхнюю часть диапазона 2700-2800п - ПСБ

Вероятны попытки индекса Мосбиржи перейти в верхнюю часть диапазона 2700-2800 пунктов в ближайшие дни, полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов.

Индекс Мосбиржи в понедельник смог прибавить 0,4% и завершить вечернюю торговую сессию у 2750 пунктов. Торговая активность осталась на повышенном уровне, но в целом отразила отсутствие значимых общерыночных идей, подчеркивается в комментарии.

"Хотя сильных триггеров для уверенного направленного движения "весовых" бумаг нефтегазового сектора, учитывая сохраняющуюся неопределенность относительно ситуации на Ближнем Востоке и крепкий рубль, по-прежнему нет, ждем попыток индекса Мосбиржи перейти в верхнюю часть диапазона 2700-2800 пунктов, - отмечает Локтюхов. - Исходим из сценария сохранения интереса к металлургическому сектору и постепенного более активного позиционирования рынка под заседание Банка России, с усилением спроса в секторах - бенефициарах тренда на снижение ставок".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.