Рубль утром во вторник продолжил укрепляться в паре с юанем на фоне высоких цен на нефть

Москва. 21 апреля. Китайский юань опускается на Московской бирже при открытии торгов во вторник; рубль умеренно укрепляется на фоне высоких мировых цен на нефть, несмотря на их коррекцию в начале торгов 21 апреля.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 10,9645 руб. (-3,35 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 7,73 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Мировые цены на нефть снижаются утром во вторник в рамках коррекции после резкого подъема по итогам предыдущей сессии, вызванного опасениями провала американо-иранских переговоров. Цена июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:01 мск снижается на 0,35%, до $95,15 за баррель. В понедельник контракт подорожал 5,64%, до $95,48 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи подешевели к этому времени на 0,68%, до $89 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов выросла 6,87%, до $89,61 за баррель.

На минувших выходных Иран возобновил блокаду Ормузского пролива, а американские военные перехватили сухогруз, шедший в Оманском заливе под иранским флагом. Также Трамп вновь объявил о готовности Соединенных Штатов нанести удары по иранским мостам и электростанциям, если сделка по урегулированию конфликта не состоится. Такие события повысили опасения, что сторонам не удастся договориться о продлении перемирия, истекающего 22 апреля.

По мнению аналитиков ИФК "Солид Инвестиции", "основным фактором укрепления рубля остается высокий профицит валютной ликвидности, который пока не компенсируется действиями Минфина, приостановившего покупки валюты в рамках бюджетного правила". "Сегодня истекает срок перемирия между США и Ираном. Должны пройти переговоры в Исламабаде, но на текущий момент нет четкого понимания, состоятся ли они", - отмечают эксперты.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя решение США продлить разрешение на продажу российской нефти, заявил, что мировые энергетические рынки переживают не лучшие времена, и возможности России по поставкам энергоресурсов трудно не принимать во внимание. "Россия остается ответственным и очень важным игроком на мировых энергетических рынках. Рынки переживают сейчас не лучшие времена, и, конечно, российские объемы очень трудно не учитывать и не принимать во внимание", - сказал он журналистам.

В субботу Минфин США выпустил генеральную лицензию, выводящую из-под американских ограничительных мер покупку российской нефти, погруженной на танкеры до 17 апреля. В лицензии, опубликованной на сайте Минфина, отмечается, что это разрешение будет действовать до 16 мая 2026 года.