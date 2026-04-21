Индекс Мосбиржи будет двигаться в диапазоне 2725-2775п во вторник - Freedom Finance Global

Индекс Мосбиржи будет торговаться в диапазоне 2725-2775 пунктов во вторник, полагает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

"После сильного отскока в понедельник рынок начинает день уже спокойнее и уходит в небольшую коррекцию. Инвесторы частично фиксируют прибыль, потому что внешний сырьевой фон с утра уже не такой сильный, каким был накануне", - отмечает эксперт.

Из корпоративных событий основное внимание сегодня будет приковано к отчетности "Северстали" за I квартал 2026 года по МСФО. Совет директоров "ТГК-14" должен дать рекомендации по дивидендам за 2025 год и определить параметры годового собрания акционеров. "Публичного консенсуса по размеру выплаты сейчас нет, поэтому реакция в бумаге будет зависеть уже от самой рекомендации, а не от заранее сформированных ожиданий", - указывает аналитик.

Пара USD/RUB, по прогнозу Чернова, будет двигаться в коридоре 74,9-75,8 руб./$1.

Цена нефти марки Urals ожидается в диапазоне $99-102 за баррель.

