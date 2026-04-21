Цены рублевых корпбондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 21 апреля. Котировки рублевых корпоративных облигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе сохраняющейся нестабильности на Ближнем Востоке, сопровождающейся резкими скачками мировых цен на нефть, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Президент США Дональд Трамп в преддверии ожидающихся во вторник переговоров в Исламабаде выразил уверенность, что Иран примет в них участие, и заявил о существовании у него надежды на заключение сделки. "Они будут вести переговоры, а если не будут, то столкнутся с проблемами, которых никогда раньше не видели. (...) Надеюсь, они заключат справедливую сделку и восстановят свою страну", - сказал Трамп в телефонном интервью передаче The John Fredericks Show. Он вновь подчеркнул, что у иранцев "не будет ядерного оружия".

В свою очередь иранская сторона ранее заявляла, что нарушение режима прекращения огня и угрозы со стороны США препятствуют переговорному процессу. Спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф сказал, что Тегеран не намерен вести переговоры с Вашингтоном под угрозами. "Трамп, вводя блокаду (Ормузского пролива - ИФ) и нарушая режим прекращения огня, пребывая в заблуждении, стремится превратить стол переговоров в стол капитуляции или оправдать возобновление боевых действий. Мы не принимаем переговоры под тенью угроз", - написал Галибаф в соцсети X. По его словам, в Иране за последние две недели, когда действует режим прекращения огня, "подготовились раскрыть новые карты на поле боя".

Трамп заявил, что переговоры США и Ирана в Исламабаде должны стартовать во вторник. По его словам, американская делегация во главе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом полетит для этого в столицу Пакистана. Власти этой страны готовятся к визиту в Исламабад переговорщиков из США и Ирана, несмотря на заявления иранской стороны об отказе в участии в переговорах.

Кроме того, в понедельник американский лидер сообщил, что Вашингтон и Тегеран ведут работу над соглашением, которое будет более эффективным, чем Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) 2015 года, который, по версии Трампа, позволял Ирану создать ядерное оружие. "Сделка, которую мы делаем с Ираном, намного лучше, чем СВПД (...), одно из худших соглашений, когда-либо заключенных с точки зрения нацбезопасности США. Это был гарантированный путь к ядерному оружию, которого не будет", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Военные действия между США и Ираном были приостановлены 7 апреля, Израиль также прекратил удары. Перемирие истекает 22 апреля. Предыдущий раунд американо-иранских переговоров также проходил в Исламабаде 11 апреля.

Иран направит в Пакистан переговорную группу для участия во втором раунде мирных переговоров с США, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. По их данным, об этом иранские представители сообщили региональным посредникам. Как указывает издание, Тегеран официально не подтвердил, что направит своих представителей на встречу в Исламабаде, и неопределенность относительно его участия в переговорах усилилась после того, как представитель министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Бакаи заявил в понедельник, что таких планов нет.

Все три основных фондовых индекса США снизились по итогам торгов в понедельник, хотя Dow Jones потерял менее пяти пунктов. Негативное влияние на инвесторов оказали сомнения в возможности достижения мира на Ближнем Востоке в ближайшей перспективе после очередного витка обострения напряженности между США и Ираном. При этом аналитик U.S. Bank Wealth Management Том Хайнлин полагает, что хотя рынки и находятся под воздействием новостей с Ближнего Востока, "но сейчас идет сезон отчетности за первый квартал, поэтому возникает вопрос, повлияла ли эта ситуация на реальную экономику". "И пока что от банков поступают сообщения о том, что потребительское кредитование и потребительские расходы выглядят неплохо", - отметил он.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона в основном растут во вторник. Поддержку котировкам оказывает снижение цен на нефть, ослабляющее инфляционные опасения и ценовое давление на бизнес. Инвесторы ждут второго раунда мирных переговоров США и Ирана в Исламабаде до окончания текущего перемирия в среду. Впрочем, неопределенность в отношении жизнеспособности режима прекращения огня по-прежнему ограничивает рост акций, пишет Trading Economics. Китайский индекс Shanghai Composite почти не меняется, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,5%. Значение японского Nikkei 225 увеличивается на 1,2%, южнокорейского Kospi - на 2,3%. Австралийский S&P/ASX 200 снижается на 0,1%.

В свою очередь мировые цены на нефть снижаются утром во вторник после резкого подъема по итогам предыдущей сессии, вызванного опасениями провала американо-иранских переговоров. Цена июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск снижается на 0,89%, до $94,63 за баррель. В понедельник контракт подорожал 5,64%, до $95,48 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи подешевели к этому времени на 1,46%, до $88,3 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов выросла 6,87%, до $89,61 за баррель.

На минувших выходных Иран возобновил блокаду Ормузского пролива, а американские военные перехватили сухогруз, шедший в Оманском заливе под иранским флагом. Также Трамп вновь объявил о готовности Соединенных Штатов нанести удары по иранским мостам и электростанциям, если сделка по урегулированию конфликта не состоится. Такие события повысили опасения, что сторонам не удастся договориться о продлении перемирия, истекающего 22 апреля.

Тем временем издание New York Post сообщило со ссылкой на американского президента, что делегация США во главе с Вэнсом уже вылетела в Исламабад для новых переговоров с Тегераном.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник выросла в 1,1 раза относительно предыдущего торгового дня и осталась выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 20,662 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 14,549 млрд рублей. При этом котировки большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали позитивную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 20 апреля вырос на 0,09% и составил 120,67 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за три дня (18-20 апреля) прибавил 0,19%, поднявшись до 1272,39 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Газпромбанк-001Р-18Р" (+0,55%), "РЖД-001P-06R" (+0,41%), "Ростелеком-002P-02R" (MOEX: RTKM) (+0,41%) и "Почта России БО-002P-03" (+0,34%), а в лидерах снижения - бонды "Газпромбанк-001Р-17Р" (-0,43%), "Почта России-001Р-10" (-0,27%) и "АФК Система-1Р-11" (-0,12%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Селигдар" (MOEX: SELG) увеличило объем размещения трехлетних облигаций серии 001Р-11 с 2 млрд рублей до 3,6 млрд рублей. Финальный ориентир ставки купона был установлен в размере 15,75% годовых, ему соответствует доходность к погашению на уровне 16,94% годовых. Купоны ежемесячные. Условиями эмиссии предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты выплат 27-го, 30-го, 34-го и 36-го купонов, в результате индикативная дюрация составит около 2,2 года. Сбор заявок на выпуск прошел 20 апреля. Техразмещение запланировано на 23 апреля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

МКПАО "Озон" (MOEX: OZON) приняло решение реализовать план размещения облигаций за счет одного выпуска с плавающей ставкой купона серии 001Р-02 объемом не менее 10 млрд рублей. Сбор заявок на эмиссию со сроком обращения 2,5 года пройдет 21 апреля. По выпуску будут выплачиваться ежемесячные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из значения ключевой ставки Банка России плюс спред. Ориентир спреда - не выше 275 базисных пунктов. Техразмещение флоатера запланировано на 24 апреля. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов, физическому лицу потребуется статус квалифицированного инвестора. Первоначально Ozon проводил премаркетинг двух выпусков дебютных облигаций - "фикса" серии 001Р-01 и флоатера серии 001Р-02 - на общую сумму не менее 15 млрд рублей.

СОПФ "ДОМ.РФ" (MOEX: DOMRF) до конца апреля планирует провести сбор заявок на выпуск социальных облигаций со сроком обращения 1,9 года (699 дней) объемом 20 млрд рублей. По займу будет предоставлена гарантия ПАО "ДОМ.РФ" (OKPO code: 47247771) в форме эмиссионного поручительства в отношении номинала и купонных платежей, а также гарантия Минфина РФ, которая обеспечивает возвратность номинальной стоимости облигаций в случае существенного нарушения условий по облигациям СОПФ. Купоны по выпуску квартальные и переменные, будут определяться как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле ключевая ставка Банка России плюс надбавка. Ориентир надбавки - не выше 185 базисных пунктов. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после тестирования.

АО "Первая грузовая компания" (ПГК) 23 апреля с 11:00 до 15:00 мск планирует собрать заявки на два выпуска облигаций: серии 003P-04 с фиксированными купонами и сроком обращения 3,4 года и флоатер серии 003P-05 со сроком обращения 2,5 года. Совокупный объем займов планируется в размере до 15 млрд рублей, купоны ежемесячные. Ориентир ставки купона "фикса" - не выше 15,75% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне не выше 16,94% годовых. Ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ по флоатеру - не более 275 базисных пунктов. Техразмещение запланировано на 28 апреля. Оба выпуска доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам (флоатер - после теста N8), а также удовлетворяют требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

ООО "Торговый дом РКС" планирует 29 апреля начать размещение 3-летних облигаций серии 002Р-08 объемом 600 млн рублей. Ориентир ставки 1-го купона - 25,0-25,5% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 28,08-28,71% годовых. Ежемесячный купон будет зафиксирован на весь срок обращения. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после тестирования.

АО "Почта России" (OKPO code: 41587589) установила ставку 17-18-го купонов по выпускам облигаций серий БО-001Р-04 и БО-001Р-05 объемом 5 млрд рублей каждый на уровне 17,50% годовых. Компания разместила 10-летние выпуски в апреле 2018 года по ставке 7,7% годовых. Эмиссии размещены в рамках 15-летней программы облигаций "Почты России" объемом 55 млрд рублей. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 10 лет.

ООО "Татнефтехим" выкупило по оферте 33 тыс. 660 облигаций серии 001-P-02 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 300 тыс. облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, эмитент приобрел 11,22% займа. Компания разместила выпуск со сроком обращения 2,5 года объемом 300 млн рублей в мае 2024 года. Ставку очередных купонов до следующей оферты через год (в апреле 2027 года) эмитент установил на уровне 20,5% годовых. Продолжительность купонного периода - два месяца.

АО "ГТЛК" выкупило по оферте 1 млн 772 тыс. 136 облигаций серии 001Р-04 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 10 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, эмитент приобрел 17,72% займа. Пятнадцатилетний выпуск облигаций на 10 млрд рублей был размещен в апреле 2017 года. Ставку квартальных купонов до следующей оферты через два года (в апреле 2028 года) ГТЛК (OKPO code: 57992197) установила на уровне 16% годовых.

ООО "О''Кей финанс" приняло решение 12 мая досрочно погасить облигации серии 001Р-01 объемом 1,76 млрд рублей. Погашение состоится в дату окончания 14-го купонного периода. Десятилетний выпуск облигаций на 8,5 млрд рублей был размещен в ноябре 2022 года, в декабре 2025 года эмитент досрочно погасил часть займа на 6,7 млрд рублей, исполнив обязательства при нарушении ковенанты. Ставка квартальных купонов до оферты в мае 2026 года - 11,5% годовых. Оферту компания заменила call-опционом.

Маркетплейс "Финуслуги", через который размещались внебиржевые облигации ПАО "ЕвроТранс" (MOEX: EUTR), фиксирует неисполнение клиентских заявок на выкуп этих облигаций компании начиная c 10 апреля 2026 года. Платформа уведомила Банк России о сложившейся ситуации официальным письмом. Также команда маркетплейса направила обращения в "ЕвроТранс" с требованием погасить обязательства перед клиентами "Финуслуг", а также сообщить о планируемых мерах по предотвращению подобных ситуаций. В свою очередь Ассоциация владельцев облигаций (АВО) 20 апреля сообщила, что заявки на досрочный выкуп "народных" облигаций "ЕвроТранса", "поданные с 20 марта и позднее, до сих пор не исполнены". При этом, как отмечает АВО, бумаги не обращаются на бирже и продать их даже с дисконтом невозможно, в "народных" облигациях не предусмотрен представитель владельцев, который мог бы вступиться за неквалифицированных инвесторов, а эмитент информацию о неисполнении обязательств по этим бумагам не раскрывает. АВО также направила соответствующие обращения в ЦБ РФ и на Московскую биржу, в структуру которой входят "Финуслуги", подчеркнула ассоциация. У "ЕвроТранса" есть два выпуска "народных бондов" - на 2 млрд и 3 млрд рублей с плавающим купоном, оба они предусматривают возможность досрочного погашения по требованию владельцев облигаций.