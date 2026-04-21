Заседание ЦБ РФ остается мощной поддержкой для рынка ОФЗ - ПСБ

Интрига в размере шага снижения ключевой ставки Банка России по итогам апрельского заседания сохраняется и поддерживает интерес к рублевым госбумагам, говорится в обзоре управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрия Грицкевича.

Грядущее пятничное опорное заседание продолжает оставаться мощной поддержкой для рынка ОФЗ, индекс RGBI остается у годовых максимумов (выше 120 пунктов), отмечает эксперт.

"Ожидаем, что основным вопросом дискуссии на заседании ЦБ станут риски переохлаждения экономики. На прошлой неделе Владимир Путин попросил правительство представить предложения по мерам возобновления роста российской экономики. В частности, индекс инвестиционной активности по опросам ЦБ указывает на снижение уже сопоставимое с уровнями 2022 года (но пока не дотягивает до более ранних экономических шоков) - угроза перехода в фазу рецессии и экономической стагнации заметно выросла, - пишет Грицкевич. - В результате снижение ставки на 50 б.п., на наш взгляд, уже "на столе" регулятора, и будут активно обсуждаться более решительные действия, что может поддержать импульс роста на рынке ОФЗ. Сохранение тренда на смягчение денежно-кредитной политики и подтверждение прогнозов по средней ставке на 2026 год также поддержат рынок госбумаг".

