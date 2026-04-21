Рынку акций РФ не хватает драйверов для выхода из консолидации - БКС Экспресс

Российскому рынку акций пока не хватает драйверов для выхода из затяжной консолидации, говорится в материале аналитика Михаила Зельцера на портале БКС Экспресс.

Индекс Мосбиржи вернулся выше сопротивления в 2750 пунктов, и теперь это снова поддержка, констатирует эксперт. Обороты на подъеме выше объемов на спуске: в понедельник наторговали на 83 млрд руб., что также в копилку позиционных "быков".

"По технике в работе паттерн "Бриллиант", и открывается пространство для маневра в сторону преграды 2800 пунктов. В общем рынок остается в боковике в 100 пунктов. Лишь в отдельных бумагах очень сильные движения на корпоративных событиях как со знаком плюс, так и минус", - пишет Зельцер в обзоре.

Аналитик отмечает, что для выхода рынка из затяжной консолидации не хватает драйверов - переговорный процесс по урегулированию украинского конфликта на паузе, сырьевая волатильность высокая на фоне неопределенности на Ближнем Востоке, курсы инвалют на годовых минимумах на фоне дисбаланса спроса и предложения, а ключевая ставка ЦБ РФ будет известна в пятницу.

