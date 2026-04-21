Brent торгуется у $94,3/барр

Фондовые индексы США снизились в понедельник из-за нового витка напряженности на Ближнем Востоке. Азиатские фондовые индексы преимущественно растут во вторник. Нефть дешевеет утром вторника, Brent торгуется у $94,3 за баррель.

Все три основных фондовых индекса США снизились по итогам торгов в понедельник, хотя Dow Jones потерял менее пяти пунктов.

Негативное влияние на инвесторов оказали сомнения в относительно достижения мира на Ближнем Востоке в ближайшей перспективе после очередного витка обострения напряженности между США и Ираном, сообщает Trading Economics.

При этом аналитик U.S. Bank Wealth Management Том Хайнлин полагает, что хотя рынки и находятся под воздействием новостей с Ближнего Востока, "но сейчас идет сезон отчетности за первый квартал, поэтому возникает вопрос, повлияла ли эта ситуация на реальную экономику". "И пока что от банков поступают сообщения о том, что потребительское кредитование и потребительские расходы выглядят неплохо", - отметил он.

На текущей неделе квартальные отчетности планируют опубликовать такие крупные компании, как Tesla (SPB: TSLA), IBM (SPB: IBM) и Intel Corp. (SPB: INTC), а также оборонные гиганты Lockheed Martin (SPB: LMT), Northrop Grumman и RTX.

По данным LSEG I/B/E/S, аналитики прогнозируют рост прибыли компаний, акции которых входят в расчет S&P 500, в первом квартале в среднем на 14,4% год к году. Это лучше прошлогоднего показателя, когда в январе-марте подъем составил 13,7%.

На выходных издание The Information со ссылкой на источники сообщило о том, что Google, входящая в Alphabet, ведет переговоры с Marvell Technology о разработке двух новых чипов для более эффективной эксплуатации ИИ-моделей. На этой новости цена акций Marvell Technology в понедельник подскочила на 5,8%.

Нефтяные котировки выросли, что способствовало повышению стоимости бумаг представителей данной отрасли, включая Exxon Mobil (SPB: XOM) - на 0,9%, ConocoPhillips (SPB: COP) - на 0,4%, Occidental Petroleum - на 1,3%, APA Corp. - на 0,6%.

Бумаги Apple Inc. (SPB: AAPL) подорожали на 1%, Boeing Co. (SPB: BA) - на 0,8%, Salesforce Inc. (SPB: CRM) - на 2,3%, JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM) - на 2,2%, Goldman Sachs Group (SPB: GS) Inc. - на 1,7%, Nvidia Corp. (SPB: NVDA) - на 0,2%.

Дистрибьютор товаров для строительства QXO Inc. объявил о достижении соглашения о покупке конкурирующей TopBuild примерно за $17 млрд. Котировки акций QXO снизились на 3,1%, TopBuild - взлетели на 19,4%.

American Airlines Group (SPB: AAL) сообщила, что не заинтересована в слиянии с конкурирующей United Airlines Holdings (SPB: UAL) и не вела никаких переговоров на эту тему, опровергнув сообщения СМИ, которые писали об этом на прошлой неделе. Акции первой авиакомпании подешевели на 4,2%, второй - на 2,8%.

Стоимость бумаг других авиа- и туристических компаний также уменьшилась, в том числе Southwest Airlines Co. (SPB: LUV) - на 2,1%, круизных операторов Norwegian Cruise Line и Royal Caribbean Group - на 3,5% и 1,1% соответственно.

Акции Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) подешевели на 0,9%, Tesla - на 2%, Intel Corp. - на 4,1%, Netflix Inc. (SPB: NFLX) - на 2,6%, Microsoft Corp. (SPB: MSFT) - на 1,1%, Alphabet Inc. (SPB: GOOG) - на 1,3%.

Dow Jones Industrial Average в понедельник опустился на 4,87 пункта (на 0,01%) и составил 49442,56 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 по итогам торгов снизилось на 16,92 пункта (на 0,24%) - до 7109,14 пункта.

Индекс Nasdaq Composite потерял 64,09 пункта (-0,26%) и завершил сессию на отметке 24404,39 пункта.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона в основном растут во вторник.

Поддержку котировкам оказывает снижение цен на нефть, ослабляющее инфляционные опасения и ценовое давление на бизнес.

Инвесторы ждут второго раунда мирных переговоров США и Ирана в Исламабаде до окончания текущего перемирия в среду. По сообщениям СМИ, Тегеран готовится отправить туда своих представителей, несмотря на предыдущие сигналы об обратном. Американскую делегацию вновь возглавит вице-президент Джей Ди Вэнс.

Впрочем, неопределенность в отношении жизнеспособности режима прекращения огня по-прежнему ограничивает рост акций, пишет Trading Economics.

Китайский индекс Shanghai Composite почти не меняется, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,5%.

Список лидеров роста в составе Hang Seng возглавляют бумаги Contemporary Amperex Technology Co. (CATL), дорожающие на 4,9%.

Рыночная стоимость ZTO Express (Cayman) Inc. повышается на 3,7%, Techtronic Industries - на 2,8%, China Shenhua Energy - на 2,7%, Chow Tai Fook Jewellery - на 2,6%.

Капитализация WuXi AppTec уменьшается на 2,1%, Sino Biopharmaceutical и Innovent Biologics - на 2%, Sunny Optical Technology Group - на 1,8%, Lenovo - на 1,4%.

Значение японского Nikkei 225 увеличивается на 1,2%.

Существеннее всех в составе индекса прибавляют в цене бумаги Ibiden (+9,5%).

Рыночная стоимость SoftBank Group Corp. растет на 8,3%, Kioxia Holdings - на 7,6%, Resonac Holdings - на 7,3%, Fujikura - на 6,3%.

SHIFT Inc. сокращает капитализацию на 6,6%, Chiba Bank - на 4,1%, ARCHION Corp. и Sumitomo Pharma - на 3,9%, Nitori Holdings - на 3,6%.

Значение южнокорейского индекса Kospi повышается на 2,3%.

Котировки акций SK Hynix растут на 4,8% после начала массового выпуска памяти для ИИ-систем Nvidia, Posco - на 7,7%, Korean Air Lines - на 2%, LG Electronics - на 1,3%, Samsung Electronics - на 1,8%, Hyundai Motor - на 3,6%.

Австралийский S&P/ASX 200 снижается на 0,1%.

Капитализация BHP уменьшается на 0,3%, Rio Tinto - растет на 0,9%.

Цены на нефть снижаются утром во вторник после резкого подъема по итогам предыдущей сессии, вызванного опасениями провала американо-иранских переговоров.

Цена июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:14 мск снижается на $1,19 (1,25%), до $94,29 за баррель. В понедельник контракт подорожал $5,1 (5,64%), до $95,48 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на $1,02 (1,14%), до $88,59 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов выросла $5,76 (6,87%), до $89,61 за баррель.

На минувших выходных Иран возобновил блокаду Ормузского пролива, а американские военные перехватили сухогруз, шедший в Оманском заливе под иранским флагом. Также президент США Дональд Трамп вновь объявил о готовности Соединенных Штатов нанести удары по иранским мостам и электростанциям, если сделка по урегулированию конфликта не состоится. Такие события повысили опасения, что сторонам не удастся договориться о продлении перемирия, истекающего 22 апреля.

Тем временем издание New York Post сообщило со ссылкой на американского президента, что делегация США во главе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом уже вылетела в Исламабад для новых переговоров с Тегераном.

"Накануне рынки энергоносителей выросли после решения Ирана отменить открытие Ормузского пролива, но они все еще торгуются в диапазоне, допускающем оптимизм в отношении американо-иранских переговоров, - написали аналитики ING. - Но мы полагаем, что рынок недооценивает текущие перебои поставок. Есть ощущение, что оптимизм не дает увидеть реальность, в которой существует шок предложения".

По оценкам аналитиков Citi, если пролив будет закрыт еще месяц, мировой рынок недополучит 1,3 млрд баррелей нефти, а цена Brent во втором квартале составит около $110 за баррель.