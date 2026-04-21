Мнения аналитиков
Мнения аналитиков  /  Brent торгуется у $94,3/барр
Инфляция в РФ в марте составила 0,6%
Рост потребительских цен в марте составил 0,60% после повышения на 0,73% в феврале, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция замедлилась до 5,86% с 5,91% месяцем ранее. Рост цен в марте оказался чуть выше прогнозов аналитиков
 
Рейтинг российских банков за март
В марте 2026 года Сбербанк и ВТБ вновь возглавили рейтинг медиаприсутствия банков по данным системы мониторинга СКАН, подтвердив статус главных ньюсмейкеров отрасли. Третье место по количеству упоминаний и показателю Индекса заметности занял...
 
Объем наличных в обращении вырос на 240 млрд руб. за неделю
За первую неделю апреля объем наличных в обращении подскочил почти на четверть триллиона рублей, подсчитали для "Известий" эксперты на основе данных ЦБ. Денежная база в узком определении за неделю с 3 по 10 апреля выросла на 240 млрд рублей, до...
 
Продажи авто с пробегом в РФ в 1-м квартале выросли на 4,6%
Вторичный рынок легковых автомобилей в РФ в 1-м квартале 2026 года вырос на 4,6%, до 1 млн 323 тыс. 979 шт., подсчитали в "Автостате". Перепродажи легковых машин в марте составили 475,021 тыс. шт. что на 6% больше в годовом сравнении и на 15,3% в...
 
21 апреля 2026 года 09:11

Brent торгуется у $94,3/барр

Фондовые индексы США снизились в понедельник из-за нового витка напряженности на Ближнем Востоке. Азиатские фондовые индексы преимущественно растут во вторник. Нефть дешевеет утром вторника, Brent торгуется у $94,3 за баррель.

Все три основных фондовых индекса США снизились по итогам торгов в понедельник, хотя Dow Jones потерял менее пяти пунктов.

Негативное влияние на инвесторов оказали сомнения в относительно достижения мира на Ближнем Востоке в ближайшей перспективе после очередного витка обострения напряженности между США и Ираном, сообщает Trading Economics.

При этом аналитик U.S. Bank Wealth Management Том Хайнлин полагает, что хотя рынки и находятся под воздействием новостей с Ближнего Востока, "но сейчас идет сезон отчетности за первый квартал, поэтому возникает вопрос, повлияла ли эта ситуация на реальную экономику". "И пока что от банков поступают сообщения о том, что потребительское кредитование и потребительские расходы выглядят неплохо", - отметил он.

На текущей неделе квартальные отчетности планируют опубликовать такие крупные компании, как Tesla (SPB: TSLA), IBM (SPB: IBM) и Intel Corp. (SPB: INTC), а также оборонные гиганты Lockheed Martin (SPB: LMT), Northrop Grumman и RTX.

По данным LSEG I/B/E/S, аналитики прогнозируют рост прибыли компаний, акции которых входят в расчет S&P 500, в первом квартале в среднем на 14,4% год к году. Это лучше прошлогоднего показателя, когда в январе-марте подъем составил 13,7%.

На выходных издание The Information со ссылкой на источники сообщило о том, что Google, входящая в Alphabet, ведет переговоры с Marvell Technology о разработке двух новых чипов для более эффективной эксплуатации ИИ-моделей. На этой новости цена акций Marvell Technology в понедельник подскочила на 5,8%.

Нефтяные котировки выросли, что способствовало повышению стоимости бумаг представителей данной отрасли, включая Exxon Mobil (SPB: XOM) - на 0,9%, ConocoPhillips (SPB: COP) - на 0,4%, Occidental Petroleum - на 1,3%, APA Corp. - на 0,6%.

Бумаги Apple Inc. (SPB: AAPL) подорожали на 1%, Boeing Co. (SPB: BA) - на 0,8%, Salesforce Inc. (SPB: CRM) - на 2,3%, JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM) - на 2,2%, Goldman Sachs Group (SPB: GS) Inc. - на 1,7%, Nvidia Corp. (SPB: NVDA) - на 0,2%.

Дистрибьютор товаров для строительства QXO Inc. объявил о достижении соглашения о покупке конкурирующей TopBuild примерно за $17 млрд. Котировки акций QXO снизились на 3,1%, TopBuild - взлетели на 19,4%.

American Airlines Group (SPB: AAL) сообщила, что не заинтересована в слиянии с конкурирующей United Airlines Holdings (SPB: UAL) и не вела никаких переговоров на эту тему, опровергнув сообщения СМИ, которые писали об этом на прошлой неделе. Акции первой авиакомпании подешевели на 4,2%, второй - на 2,8%.

Стоимость бумаг других авиа- и туристических компаний также уменьшилась, в том числе Southwest Airlines Co. (SPB: LUV) - на 2,1%, круизных операторов Norwegian Cruise Line и Royal Caribbean Group - на 3,5% и 1,1% соответственно.

Акции Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) подешевели на 0,9%, Tesla - на 2%, Intel Corp. - на 4,1%, Netflix Inc. (SPB: NFLX) - на 2,6%, Microsoft Corp. (SPB: MSFT) - на 1,1%, Alphabet Inc. (SPB: GOOG) - на 1,3%.

Dow Jones Industrial Average в понедельник опустился на 4,87 пункта (на 0,01%) и составил 49442,56 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 по итогам торгов снизилось на 16,92 пункта (на 0,24%) - до 7109,14 пункта.

Индекс Nasdaq Composite потерял 64,09 пункта (-0,26%) и завершил сессию на отметке 24404,39 пункта.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона в основном растут во вторник.

Поддержку котировкам оказывает снижение цен на нефть, ослабляющее инфляционные опасения и ценовое давление на бизнес.

Инвесторы ждут второго раунда мирных переговоров США и Ирана в Исламабаде до окончания текущего перемирия в среду. По сообщениям СМИ, Тегеран готовится отправить туда своих представителей, несмотря на предыдущие сигналы об обратном. Американскую делегацию вновь возглавит вице-президент Джей Ди Вэнс.

Впрочем, неопределенность в отношении жизнеспособности режима прекращения огня по-прежнему ограничивает рост акций, пишет Trading Economics.

Китайский индекс Shanghai Composite почти не меняется, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,5%.

Список лидеров роста в составе Hang Seng возглавляют бумаги Contemporary Amperex Technology Co. (CATL), дорожающие на 4,9%.

Рыночная стоимость ZTO Express (Cayman) Inc. повышается на 3,7%, Techtronic Industries - на 2,8%, China Shenhua Energy - на 2,7%, Chow Tai Fook Jewellery - на 2,6%.

Капитализация WuXi AppTec уменьшается на 2,1%, Sino Biopharmaceutical и Innovent Biologics - на 2%, Sunny Optical Technology Group - на 1,8%, Lenovo - на 1,4%.

Значение японского Nikkei 225 увеличивается на 1,2%.

Существеннее всех в составе индекса прибавляют в цене бумаги Ibiden (+9,5%).

Рыночная стоимость SoftBank Group Corp. растет на 8,3%, Kioxia Holdings - на 7,6%, Resonac Holdings - на 7,3%, Fujikura - на 6,3%.

SHIFT Inc. сокращает капитализацию на 6,6%, Chiba Bank - на 4,1%, ARCHION Corp. и Sumitomo Pharma - на 3,9%, Nitori Holdings - на 3,6%.

Значение южнокорейского индекса Kospi повышается на 2,3%.

Котировки акций SK Hynix растут на 4,8% после начала массового выпуска памяти для ИИ-систем Nvidia, Posco - на 7,7%, Korean Air Lines - на 2%, LG Electronics - на 1,3%, Samsung Electronics - на 1,8%, Hyundai Motor - на 3,6%.

Австралийский S&P/ASX 200 снижается на 0,1%.

Капитализация BHP уменьшается на 0,3%, Rio Tinto - растет на 0,9%.

Цены на нефть снижаются утром во вторник после резкого подъема по итогам предыдущей сессии, вызванного опасениями провала американо-иранских переговоров.

Цена июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:14 мск снижается на $1,19 (1,25%), до $94,29 за баррель. В понедельник контракт подорожал $5,1 (5,64%), до $95,48 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на $1,02 (1,14%), до $88,59 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов выросла $5,76 (6,87%), до $89,61 за баррель.

На минувших выходных Иран возобновил блокаду Ормузского пролива, а американские военные перехватили сухогруз, шедший в Оманском заливе под иранским флагом. Также президент США Дональд Трамп вновь объявил о готовности Соединенных Штатов нанести удары по иранским мостам и электростанциям, если сделка по урегулированию конфликта не состоится. Такие события повысили опасения, что сторонам не удастся договориться о продлении перемирия, истекающего 22 апреля.

Тем временем издание New York Post сообщило со ссылкой на американского президента, что делегация США во главе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом уже вылетела в Исламабад для новых переговоров с Тегераном.

"Накануне рынки энергоносителей выросли после решения Ирана отменить открытие Ормузского пролива, но они все еще торгуются в диапазоне, допускающем оптимизм в отношении американо-иранских переговоров, - написали аналитики ING. - Но мы полагаем, что рынок недооценивает текущие перебои поставок. Есть ощущение, что оптимизм не дает увидеть реальность, в которой существует шок предложения".

По оценкам аналитиков Citi, если пролив будет закрыт еще месяц, мировой рынок недополучит 1,3 млрд баррелей нефти, а цена Brent во втором квартале составит около $110 за баррель.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
21 апреля 2026 года 14:50
Прогноз цены золота во 2К26 на среднем уровне $4500/унц. сохраняется - инвестбанк "Синара"
Инвестиционный банк "Синара" пока сохраняет прогноз котировок золота во втором квартале текущего года на среднем уровне $4500 за тройскую унцию, в целом по году - $4425 за тройскую унцию, сообщается в материале аналитиков. Январское ралли в золоте сменилось коррекционным трендом на фоне перебоев в...    читать дальше
21 апреля 2026 года 14:22
Совкомбанк сохраняет "нейтральную" оценку акций банка "Санкт-Петербург"
Совкомбанк сохраняет "нейтральную" оценку перспектив котировок акций банка "Санкт-Петербург", говорится в комментарии аналитика Вячеслава Бердникова. "Ждем в текущем году результаты эмитента слабее 2025 года ввиду продолжающегося цикла снижения ключевой ставки ЦБ РФ, которое приведет к сокращению...    читать дальше
21 апреля 2026 года 13:39
Совкомбанк сохраняет рекомендацию "держать" для акций EMC
Совкомбанк сохраняет рекомендацию "держать" для акций МКПАО "Юнайтед Медикал Груп" (холдинговая компания "Европейского медицинского центра", EMC), сообщается в материале аналитика Олеси Варламовой. "Фактические результаты эмитента за 2025 год по МСФО были близки к нашим прогнозам. Мы сохраняем...    читать дальше
21 апреля 2026 года 13:06
"Т-Инвестиции" сохраняют осторожную оценку акций Северстали
"Т-Инвестиции" сохраняют осторожную оценку акций ПАО "Северсталь" и пока не рекомендуют их к покупке, сообщается в материале аналитика брокера "Т-Инвестиции" Ахмеда Алиева. Металлургическая компания представила финансовые и операционные результаты за первый квартал 2026 года. Чистая прибыль...    читать дальше
21 апреля 2026 года 12:38
Прогнозная цена акций ЮГК на горизонте года - 1,1 руб. - ПСБ
Банк ПСБ в целом сохраняет позитивную оценку ПАО "Южуралзолото" (ЮГК), прогнозная стоимость акций на горизонте года составляет 1,1 рубля за штуку, сообщается в материале аналитиков. Росимущество определилось с датами продажи госпакета (начало мая) и оценило его в 140,4 млрд рублей (а с учетом...    читать дальше
21 апреля 2026 года 12:12
Основания для снижения ставки ЦБ РФ на 100 б.п. в апреле актуальны - "ВТБ Мои инвестиции"
Основания для рассмотрения шага снижения ключевой ставки Банка России в 100 базисных пунктов (б.п.) в апреле 2026 года актуальны, считают аналитики брокера "ВТБ Мои инвестиции". Консенсус-прогноз аналитиков предполагает снижение ключевой ставки на 50 б.п., но рынок процентных свопов закладывает...    читать дальше
21 апреля 2026 года 11:52
Цена акций Промомеда обладает потенциалом роста до 654,4 руб. - "Цифра брокер"
Котировки акций ПАО "Промомед" обладают потенциалом роста до 654,4 рубля за штуку на фоне планов эмитента по международной экспансии, считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер". "Промомед" опубликовал финансовые результаты за 2025 год по МСФО. Выручка увеличилась на 75% (до 38 млрд...    читать дальше
21 апреля 2026 года 11:31
ЦБ РФ, скорее всего, понизит ставку до 14,5% в пятницу - "БКС МИ"
ЦБ РФ, скорее всего, понизит ключевую ставку до 14,5% на заседании в пятницу, 24 апреля, говорится в обзоре аналитиков "БКС Мир инвестиций". "Оценка инфляции на прошлой неделе опустилась до нуля после роста почти на 0,2% в предыдущие недели, - отмечает эксперт Илья Федоров. - Торможение стало...    читать дальше
21 апреля 2026 года 11:13
"БКС МИ" сохраняет позитивную оценку перспектив акций Промомеда
"БКС Мир инвестиций" сохраняет позитивную оценку перспектив акций ПАО "Промомед" с прогнозной ценой 800 руб. за бумагу, что предполагает потенциал роста на 88% с текущих уровней, сообщается в обзоре аналитиков. Результаты компании за 2П26 оказались ожидаемо сильными, и компания подтвердила ранее...    читать дальше
21 апреля 2026 года 10:48
Диапазон 10,9-11,1 руб./юань пока сохранит актуальность для пары рубль/юань - банк "Санкт-Петербург"
Диапазон 10,9-11,1 руб./юань пока сохранит актуальность для пары рубль/юань, говорится в обзоре банка "Санкт-Петербург". "В понедельник рубль заметно укреплялся, - пишут аналитики. - Рынок предпочел сосредоточиться на восстановительном росте цен на сырье в отсутствие дальнейшей информации по...    читать дальше
21 апреля 2026 года 10:33
Вероятны попытки индекса Мосбиржи перейти в верхнюю часть диапазона 2700-2800п - ПСБ
Вероятны попытки индекса Мосбиржи перейти в верхнюю часть диапазона 2700-2800 пунктов в ближайшие дни, полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов. Индекс Мосбиржи в понедельник смог прибавить 0,4% и завершить вечернюю торговую сессию у 2750 пунктов....    читать дальше
21 апреля 2026 года 10:29
Рубль утром во вторник продолжил укрепляться в паре с юанем на фоне высоких цен на нефть
Москва. 21 апреля. Китайский юань опускается на Московской бирже при открытии торгов во вторник; рубль умеренно укрепляется на фоне высоких мировых цен на нефть, несмотря на их коррекцию в начале торгов 21 апреля.    читать дальше
21 апреля 2026 года 10:12
Индекс Мосбиржи будет двигаться в диапазоне 2725-2775п во вторник - Freedom Finance Global
Индекс Мосбиржи будет торговаться в диапазоне 2725-2775 пунктов во вторник, полагает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. "После сильного отскока в понедельник рынок начинает день уже спокойнее и уходит в небольшую коррекцию. Инвесторы частично фиксируют прибыль, потому что внешний...    читать дальше
21 апреля 2026 года 09:58
Заседание ЦБ РФ остается мощной поддержкой для рынка ОФЗ - ПСБ
Интрига в размере шага снижения ключевой ставки Банка России по итогам апрельского заседания сохраняется и поддерживает интерес к рублевым госбумагам, говорится в обзоре управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрия Грицкевича. Грядущее пятничное опорное заседание...    читать дальше
21 апреля 2026 года 09:56
Цены рублевых корпбондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов
Москва. 21 апреля. Котировки рублевых корпоративных облигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе сохраняющейся нестабильности на Ближнем Востоке, сопровождающейся резкими скачками мировых цен на нефть, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".    читать дальше
