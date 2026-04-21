Оценка акций ЛСР остается консервативной - ПСБ

Оценка перспектив котировок акций "Группы ЛСР" остается консервативной, сообщается в материале аналитика банка ПСБ Лауры Кузнецовой.

Операционные результаты эмитента за 1К26 выглядят слабыми и укладываются в негативную общерыночную динамику, констатирует эксперт.

Продажи всего жилья в Москве за январь-март сократились на 37%, опустившись до многолетнего минимума, и на этом фоне более драматическое снижение у ЛСР объясняется тем, что компания лишь недавно начала активно наращивать присутствие на и так крайне конкурентном московском рынке, указывает Кузнецова.

" Сложившаяся ситуация ухудшает перспективы финансовых результатов ЛСР на 2026 год и усиливает неопределенность вокруг решения по дивидендам за 2025 год, - пишет аналитик ПСБ. - Учитывая высокую чувствительность девелопера к рыночным условиям, которые будут оставаться сложными как минимум до середины текущего года, мы по-прежнему придерживаемся консервативного взгляда на его акции".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.