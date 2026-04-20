"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям "Московской биржи" с целевой ценой 231 руб. на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста на 34,3%, сообщается в материале аналитика инвесткомпании Игоря Додонова.

"Из-за падения процентных доходов и увеличения операционных расходов выручка и чистая прибыль "Московской биржи" заметно снизилась в прошлом году по сравнению с рекордными показателями 2024 года, - отмечает эксперт. - Однако мы рассматриваем последние финансовые результаты как нормализацию после высокой базы прошлых лет и рассчитываем на постепенное улучшение финпоказателей компании в среднесрочной перспективе. Учитывая сохраняющийся существенный дисконт акций "Мосбиржи" по мультипликаторам по отношению к аналогам EM, а также неплохую дивдоходность, мы считаем данные бумаги интересными для долгосрочных вложений".

Основные риски, на взгляд Додонова, связаны с по-прежнему сложной экономической ситуацией в РФ и высокой геополитической напряженностью, продолжением усиления санкционного давления на экономику страны в целом и финансовый сектор в частности, например, в случае отсутствия прогресса в переговорах по Украине.

