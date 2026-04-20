20 апреля 2026 года 18:27
Freedom Finance Global подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Bank of America
Freedom Finance Global подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Bank of America Corp. с целевой ценой $61 за бумагу и потенциалом роста на 13% с текущих уровней, говорится в комментарии аналитиков инвесткомпании. "Отмечаем сильные результаты Bank of America по итогам первого квартала 2026 года. Руководство банка указало на устойчивость ключевых направлений бизнеса. Генеральный директор отметил рост потребительских расходов и стабильное качество активов. Финансовый директор подчеркнул контроль затрат и продолжение инвестиций в развитие. Банк зафиксировал одиннадцатый квартал подряд роста депозитов", - пишут эксперты. Они считают, что позитивная реакция рынка связана с устойчивым превышением ожиданий по прибыли и выручке, а также с сильной динамикой процентных и торговых доходов. Дополнительным фактором стало снижение расходов на резервы. "При этом риски для сектора сохраняются, - указывают стратеги. - Давление могут оказывать макроэкономическая неопределенность, инфляция и геополитические факторы. Возможны изменения в регулировании, включая ограничения по ставкам. Дополнительным риском остается высокий объем нереализованных убытков по ценным бумагам". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
Ключевые слова: США-BOF-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
21 апреля 2026 года 14:22
Совкомбанк сохраняет "нейтральную" оценку перспектив котировок акций банка "Санкт-Петербург", говорится в комментарии аналитика Вячеслава Бердникова. "Ждем в текущем году результаты эмитента слабее 2025 года ввиду продолжающегося цикла снижения ключевой ставки ЦБ РФ, которое приведет к сокращению... читать дальше
.21 апреля 2026 года 13:39
Совкомбанк сохраняет рекомендацию "держать" для акций МКПАО "Юнайтед Медикал Груп" (холдинговая компания "Европейского медицинского центра", EMC), сообщается в материале аналитика Олеси Варламовой. "Фактические результаты эмитента за 2025 год по МСФО были близки к нашим прогнозам. Мы сохраняем... читать дальше
.21 апреля 2026 года 13:06
"Т-Инвестиции" сохраняют осторожную оценку акций ПАО "Северсталь" и пока не рекомендуют их к покупке, сообщается в материале аналитика брокера "Т-Инвестиции" Ахмеда Алиева. Металлургическая компания представила финансовые и операционные результаты за первый квартал 2026 года. Чистая прибыль... читать дальше
.21 апреля 2026 года 12:38
Банк ПСБ в целом сохраняет позитивную оценку ПАО "Южуралзолото" (ЮГК), прогнозная стоимость акций на горизонте года составляет 1,1 рубля за штуку, сообщается в материале аналитиков. Росимущество определилось с датами продажи госпакета (начало мая) и оценило его в 140,4 млрд рублей (а с учетом... читать дальше
.21 апреля 2026 года 12:12
Основания для рассмотрения шага снижения ключевой ставки Банка России в 100 базисных пунктов (б.п.) в апреле 2026 года актуальны, считают аналитики брокера "ВТБ Мои инвестиции". Консенсус-прогноз аналитиков предполагает снижение ключевой ставки на 50 б.п., но рынок процентных свопов закладывает... читать дальше
.21 апреля 2026 года 11:52
Котировки акций ПАО "Промомед" обладают потенциалом роста до 654,4 рубля за штуку на фоне планов эмитента по международной экспансии, считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер". "Промомед" опубликовал финансовые результаты за 2025 год по МСФО. Выручка увеличилась на 75% (до 38 млрд... читать дальше
.21 апреля 2026 года 11:31
ЦБ РФ, скорее всего, понизит ключевую ставку до 14,5% на заседании в пятницу, 24 апреля, говорится в обзоре аналитиков "БКС Мир инвестиций". "Оценка инфляции на прошлой неделе опустилась до нуля после роста почти на 0,2% в предыдущие недели, - отмечает эксперт Илья Федоров. - Торможение стало... читать дальше
.21 апреля 2026 года 11:13
"БКС Мир инвестиций" сохраняет позитивную оценку перспектив акций ПАО "Промомед" с прогнозной ценой 800 руб. за бумагу, что предполагает потенциал роста на 88% с текущих уровней, сообщается в обзоре аналитиков. Результаты компании за 2П26 оказались ожидаемо сильными, и компания подтвердила ранее... читать дальше
.21 апреля 2026 года 10:48
Диапазон 10,9-11,1 руб./юань пока сохранит актуальность для пары рубль/юань - банк "Санкт-Петербург"
Диапазон 10,9-11,1 руб./юань пока сохранит актуальность для пары рубль/юань, говорится в обзоре банка "Санкт-Петербург". "В понедельник рубль заметно укреплялся, - пишут аналитики. - Рынок предпочел сосредоточиться на восстановительном росте цен на сырье в отсутствие дальнейшей информации по... читать дальше
.21 апреля 2026 года 10:33
Вероятны попытки индекса Мосбиржи перейти в верхнюю часть диапазона 2700-2800 пунктов в ближайшие дни, полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов. Индекс Мосбиржи в понедельник смог прибавить 0,4% и завершить вечернюю торговую сессию у 2750 пунктов.... читать дальше
.21 апреля 2026 года 10:29
Москва. 21 апреля. Китайский юань опускается на Московской бирже при открытии торгов во вторник; рубль умеренно укрепляется на фоне высоких мировых цен на нефть, несмотря на их коррекцию в начале торгов 21 апреля. читать дальше
.21 апреля 2026 года 10:12
Индекс Мосбиржи будет торговаться в диапазоне 2725-2775 пунктов во вторник, полагает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. "После сильного отскока в понедельник рынок начинает день уже спокойнее и уходит в небольшую коррекцию. Инвесторы частично фиксируют прибыль, потому что внешний... читать дальше
.21 апреля 2026 года 09:58
Интрига в размере шага снижения ключевой ставки Банка России по итогам апрельского заседания сохраняется и поддерживает интерес к рублевым госбумагам, говорится в обзоре управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрия Грицкевича. Грядущее пятничное опорное заседание... читать дальше
.21 апреля 2026 года 09:56
Цены рублевых корпбондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов
Москва. 21 апреля. Котировки рублевых корпоративных облигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе сохраняющейся нестабильности на Ближнем Востоке, сопровождающейся резкими скачками мировых цен на нефть, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА". читать дальше
.21 апреля 2026 года 09:40
Российскому рынку акций пока не хватает драйверов для выхода из затяжной консолидации, говорится в материале аналитика Михаила Зельцера на портале БКС Экспресс. Индекс Мосбиржи вернулся выше сопротивления в 2750 пунктов, и теперь это снова поддержка, констатирует эксперт. Обороты на подъеме выше... читать дальше
