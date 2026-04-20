Freedom Finance Global подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Bank of America Corp. с целевой ценой $61 за бумагу и потенциалом роста на 13% с текущих уровней, говорится в комментарии аналитиков инвесткомпании.

"Отмечаем сильные результаты Bank of America по итогам первого квартала 2026 года. Руководство банка указало на устойчивость ключевых направлений бизнеса. Генеральный директор отметил рост потребительских расходов и стабильное качество активов. Финансовый директор подчеркнул контроль затрат и продолжение инвестиций в развитие. Банк зафиксировал одиннадцатый квартал подряд роста депозитов", - пишут эксперты.

Они считают, что позитивная реакция рынка связана с устойчивым превышением ожиданий по прибыли и выручке, а также с сильной динамикой процентных и торговых доходов. Дополнительным фактором стало снижение расходов на резервы.

"При этом риски для сектора сохраняются, - указывают стратеги. - Давление могут оказывать макроэкономическая неопределенность, инфляция и геополитические факторы. Возможны изменения в регулировании, включая ограничения по ставкам. Дополнительным риском остается высокий объем нереализованных убытков по ценным бумагам".

