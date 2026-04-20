Инвестпривлекательности в акциях Соллерса пока нет - ПСБ

Четкой инвестиционной привлекательности в акциях ПАО "Соллерс" пока не видно, считает аналитик банка ПСБ Лаура Кузнецова.

Отчет эмитента за 2025 год по МСФО в целом выглядит ожидаемо слабым с точки зрения общей динамики бизнеса, однако выделяется качество результатов, констатирует эксперт: на фоне продолжающегося давления на авторынок фокус менеджмента, очевидно, смещается в сторону эффективности и дисциплины капитала.

"В 2026 году с учетом нашего умеренно консервативного взгляда на авторынок не ждем быстрого восстановления продаж "Соллерса" - в фокусе будет также оставаться контроль эффективности", - пишет Кузнецова в материале банка.

Интерес в бумаге сейчас смещен в сторону дивидендов, отмечает она: совет директоров рекомендовал выплатить по итогам 2025 года 25,5 руб./акция (доходность - 5,3%). При этом компания формально вписывается в заявленные в начале года ковенанты по дивидендной политике (чистый долг/EBITDA 0,9x при пороговом уровне 1x). Впрочем, обращает внимание эксперт ПСБ, устойчивость подобных выплат в будущем не гарантирована: при сохранении слабой конъюнктуры пространство для дивидендов как минимум может сузиться.

"Пока не видим четкой инвестиционной привлекательности бумаг "Соллерса", - говорится в обзоре аналитика.

