Оценка акций Эталона пока "нейтральная" - ПСБ

Банк ПСБ в настоящее время нейтрально оценивает перспективы котировок акций девелоперской группы "Эталон" (юрлицо - МКПАО "Эталон Груп"), говорится в комментарии аналитика Лауры Кузнецовой.

Результаты эмитента за 2025 год по МСФО, как и ожидалось, слабые, констатирует эксперт.

Важно при этом, отмечает она, что цифры годового отчета не учитывают проведенное в начале 2026 года SPO: компания привлекла 18,4 млрд руб., которые планировалось направить в том числе для облегчения долговой нагрузки.

"Пока нейтрально смотрим на бумаги "Эталона" с учетом неважного финансового состояния и сложности оценки стабилизирующего эффекта от проведенной допэмиссии (так как большую часть средств застройщик планировал направить на покупку "Бизнес-Недвижимости"). То есть история сейчас выглядит скорее как кейс стабилизации после сложного года и перестройки баланса через допэмиссию, а не быстрого роста", - пишет Кузнецова.

