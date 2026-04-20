Рубль днем растет в паре с юанем на фоне дорожающей нефти

Москва. 20 апреля. Китайский юань опускается на Московской бирже в ходе дневных торгов в понедельник. Рубль укрепляется на фоне дорожающей нефти. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,0475 руб., что на 6,35 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск упал на 55 копеек относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 75,51 руб./$1, контракт EURRUBF опустился на 45 копеек, до 88,89 руб./EUR1.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя решение США продлить разрешение на продажу российской нефти, заявил, что мировые энергетические рынки переживают не лучшие времена, и возможности России по поставкам энергоресурсов трудно не принимать во внимание.

"Россия остается ответственным и очень важным игроком на мировых энергетических рынках. Рынки переживают сейчас не лучшие времена, и, конечно, российские объемы очень трудно не учитывать и не принимать во внимание", - сказал он журналистам.

В субботу Минфин США выпустил генеральную лицензию, выводящую из-под американских ограничительных мер покупку российской нефти, погруженной на танкеры до 17 апреля. В лицензии, опубликованной на сайте Минфина, отмечается, что это разрешение будет действовать до 16 мая 2026 года.

Дорожающая нефть и желание экспортеров вложить средства в рублевые активы до снижения ключевой ставки ЦБ РФ могут спровоцировать очередную волну роста рубля с пробоем парой юань/рубль сильной поддержки на уровне 11 руб. за юань, считает главный аналитик инвестиционной компании "Алор брокер" Андрей Зацепин.

"Как мы и ожидали, заявление министра финансов РФ Антона Силуанова о намерении в более сжатые сроки вернуться к бюджетному правилу, то есть в данном случае начать покупки валюты на открытом рынке, не сильно повлияло на курс рубля. Сейчас рубль снял техническую перекупленность, поэтому вновь может начать укрепление", - отмечает эксперт в комментарии.

Торговый диапазон по паре доллар/рубль, скорее всего, составит в ближайшие дни 75-77 руб./$1, по паре евро/рубль - 88,5-90,5 руб./EUR1, полагает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко.

"Поддержку рубль может получить в случае роста нефтяных цен, которые показали укрепление, несмотря на заявления президента США о перспективах заключения мирного соглашения с Ираном, - отмечает эксперт в комментарии. - Между тем давление на его курс способны оказать перспективы более быстрого возобновления бюджетного правила, на заявление о котором национальная валюта в моменте отреагировала снижением".

В фокусе на предстоящей неделе - решение по ключевой ставке. Тимошенко предполагает, что она будет снижена на очередные 50 базисных пунктов до 14,5%. Проинфляционные риски все еще сохраняются, поэтому ЦБ будет снижать ставку очень аккуратно, небольшими шагами, считает эксперт.

"В центре внимания для оценки дальнейшей траектории движения евро - свежая статистика по инфляции в еврозоне, которая превысила прогнозы и ускорилась в марте до 2,6%. Таким образом, она впервые с начала текущего года обогнала целевой уровень ЕЦБ на отметке в 2%", - констатирует эксперт.

Цены на нефть уверенно растут днем в понедельник на фоне нового витка эскалации в ближневосточном конфликте.

Июньские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск торгуются по $94,66 за баррель, с повышением на 4,74% от уровня закрытия предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялись в цене к этому времени на 5,57%, до $88,46 за баррель.

Оба сорта подешевели более чем на 9% в пятницу после того, как иранские власти объявили, что открыли Ормузский пролив для гражданских судов. Позднее президент США Дональд Трамп сообщил, что американская блокада пролива продолжится до заключения соглашения с Ираном по спорным вопросам.

В субботу Корпус стражей исламской революции Ирана заявил, что вновь закрыл Ормузский пролив.

В воскресенье стало известно, что американские военные перехватили и взяли под контроль сухогруз, шедший в Оманском заливе под флагом Ирана. В тот же день Трамп вновь заявил о готовности США нанести удары по иранским мостам и электростанциям, если Тегеран не согласится на сделку с Вашингтоном.

Между тем иранские СМИ сообщили, что Тегеран отказывается от нового раунда переговоров с Белым домом, объясняя это завышенными требованиями американской стороны, нереалистичными ожиданиями, постоянной сменой переговорной позиции и продолжающейся морской блокадой Ирана.