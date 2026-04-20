Акции Промомеда привлекательны для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции ПАО "Промомед" являются привлекательными для долгосрочных покупок, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

Эмитент представил ожидаемо сильные результаты за 2025 год, продемонстрировав высокие темпы роста выручки (+75,2%), скорректированной чистой прибыли (+78%) и снижение долговой нагрузки, а также подтвердил прогноз роста финансовых показателей в 2026 году, отмечают эксперты.

По оценке аналитиков сервиса, по итогам 2025 года компания может выплатить дивиденд на уровне 6,5 рубля на одну акцию (доходность к текущей цене - 1,5%).

Эксперты "Газпромбанк Инвестиции" полагают, что на фоне сильных результатов 2025 года и ожидаемых в будущем высоких темпов роста бизнеса акции "Промомеда" являются привлекательными для долгосрочных инвесторов.

