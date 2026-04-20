Инвесторам стоит обратить внимание на юаневые облигации Полюса - "Эйлер"

Инвесторам стоит обратить внимание на юаневые облигации ПАО "Полюса" серии ПБО-06, говорится в материале экспертов аналитической компании "Эйлер" Маргариты Маремуковой и Станислава Боженко.

На среду, 22 апреля, запланирована вторая в текущем году облигационная сделка крупнейшего российского золотодобытчика. Рынку предлагается юаневая бумага, которую инвесторы смогут предъявить к выкупу через 3,2 года. Также эксперты отмечают возможность осуществления расчетов по выпуску в юанях, что встречается не так часто.

"Полюс" намерен разместить облигации на сумму не менее 1 млрд юаней, продолжая реализацию своей стратегии по оптимизации структуры долгового портфеля за счет увеличения доли валютных обязательств.

"Мы считаем, что выпуск интересен для участия при купоне от 7,5%, - пишут аналитики. - Кредитный профиль эмитента, на наш взгляд, отличается устойчивостью благодаря умеренным уровням долговых метрик (чистый долг/EBITDA 1,1х, EBITDA/% уплач. 8,0х), высокой маржинальности (70%+) и стабильной генерации положительного FCF, несмотря на активные инвестиции. Кроме того, комфортный график погашения долговых обязательств определяет скромные потребности в привлечении ликвидности, а сравнительно небольшой объем кредитного риска эмитента в рынке, вероятно, поддержит интерес инвесторов к сделке".

