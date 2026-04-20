Акции ЛУКОЙЛа, ММК и Х5 будут интересны на текущей неделе - БКС Экспресс

Акции "ЛУКОЙЛа", "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) и ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) будут интересны на текущей неделе, полагает аналитик БКС Экспресс Василий Буянов.

"Акции "ЛУКОЙЛа" целый месяц дешевели и сейчас вышли к уровню восходящей поддержки, подтвержденному двумя точками в феврале, - отмечает эксперт в комментарии. - Весьма продолжительное падение загнало стохастический осциллятор в область перепроданности. Кроме того, снижение цен на нефть на прошлой неделе при сохраняющейся неопределенности вокруг дальнейшего развития конфликта на Ближнем Востоке создают интересную точку входа с фундаментальной точки зрения. Мы ожидаем, что акции "ЛУКОЙЛа" разовьют отскок и через две недели будут торговаться в диапазоне 5587-5734 руб.".

Акции "ММК", в свою очередь, после преодоления сильной поддержки в районе 27,3 руб. ожидаемо откатились. Откат позволил акциям сбить перепроданность и открыть путь к дальнейшему развитию коррекции. Аналитик ждет нисходящей тенденции, которая через две недели приведет бумагу к диапазону 25,72-25,12 руб.

"Котировки "ИКС 5" двигаются в узком боковике с февраля этого года, - пишет далее Буянов. - Сейчас бумаги снова топчутся около поддержки в районе 2390 руб., и в ближайшее время мы не видим фундаментальных причин для выхода из этого боковика.

Поэтому полагаем, что акции в ближайшее время начнут развивать рост до сопротивления около 2520 руб. и через две недели будут торговаться в коридоре 2500-2520 руб.".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.