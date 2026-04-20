Рубль утром укрепляется в паре с юанем на фоне дорожающей нефти

Москва. 20 апреля. Китайский юань опускается на Московской бирже при открытии торгов в понедельник, рубль растет на фоне дорожающей нефти.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,0675 руб. (-4,35 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 7,82 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Дорожающая нефть и желание экспортеров вложить средства в рублевые активы до снижения ключевой ставки ЦБ РФ могут спровоцировать очередную волну роста рубля с пробоем парой юань/рубль сильной поддержки на уровне 11 руб. за юань, считает главный аналитик инвестиционной компании "Алор брокер" Андрей Зацепин.

"Как мы и ожидали, заявление министра финансов РФ Антона Силуанова о намерении в более сжатые сроки вернуться к бюджетному правилу, то есть в данном случае начать покупки валюты на открытом рынке, не сильно повлияло на курс рубля. Сейчас рубль снял техническую перекупленность, поэтому вновь может начать укрепление", - отмечает эксперт в комментарии.

Цены на нефть прибавляют более 5% на торгах в понедельник на опасениях новой эскалации ближневосточного конфликта после захвата американскими военными иранского судна и возобновления блокировки Тегераном Ормузского пролива.

Цена июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:06 мск составляет $95,05 за баррель, что на 5,16% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 5,49%, до $88,42 за баррель.

Оба сорта подешевели более чем на 9% в пятницу после того, как иранские власти объявили, что открыли Ормузский пролив для гражданских судов. После этого президент США Дональд Трамп сообщил, что американская блокада пролива, тем не менее, продолжится до заключения финального соглашения о перемирии с Ираном.

В субботу Корпус стражей исламской революции заявил, что вновь закрыл Ормузский пролив. А в воскресенье стало известно, что американские военные перехватили и взяли под контроль сухогруз, шедший в Оманском заливе под флагом Ирана.

По данным иранских СМИ, Тегеран отказывается от нового раунда переговоров с США, объясняя это завышенными требованиями Вашингтона, нереалистичными ожиданиями, постоянной сменой переговорной позиции и продолжающейся морской блокадой Ирана.