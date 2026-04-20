Юаневые бонды Полюса: привлекательная валютная доходность с высоким кредитным качеством - "Газпромбанк Инвестиции"

Аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции" рекомендуют инвесторам обратить внимание на размещаемые 22 апреля юаневые облигации ПАО "Полюс" серии ПБО-06, сообщается в комментарии.

22 апреля компания "Полюс" проведет сбор заявок на облигации серии ПБО-06, номинированные в юанях. Расчеты по данным облигациям будут проводиться как в юанях, так и в рублях.

Основные параметры выпуска:

- Оферта через 3,2 года (срок обращения - 6 лет).

- Ориентир по ставке купона - не выше 8,00% (YTW не более 8,30%).

- Объем выпуска планируется на уровне не менее 1 млрд юаней.

- Рейтинг эмитента - ААА.

"Данный выпуск облигаций "Полюса" предлагает инвесторам привлекательную валютную доходность (премия к ОФЗ 29 CNY - более 225 б. п.) на горизонте 3,2 года при высоком кредитном качестве эмитента, - отмечают эксперты сервиса. - Также данный выпуск является инструментом, который позволяет захеджировать валютные риски на фоне вероятного ослабления российской валюты во второй половине года. По нашим прогнозам, курс рубля к концу года может достичь уровня 13,2 рубля за юань. В дальнейшем ожидаем тренд на ослабление на уровне 3-5% в год".

