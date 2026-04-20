Ориентиры цен на платину и палладий в 2026г остаются на уровнях $2625 и $1800/унц. соответственно - ПСБ

Ориентиры по ценам на платину и палладий в текущем году остаются на уровнях $2625 и $1800 за унцию соответственно, сообщается в материале аналитиков банка ПСБ.

Металлы платиновой группы (МПГ) пытаются продолжить рост котировок, но выглядят уже технически перегретыми, отмечают эксперты.

"Опасаемся, что при отсутствии прогресса в нормализации ситуации на Ближнем Востоке в ближайшее время динамика сегмента может ухудшиться. Сдерживающим фактором для МПГ может выступить и приближающееся заседание ФРС (29 апреля)", - указывают они.

"Среднесрочные перспективы МПГ продолжаем оценивать позитивно. Наши ориентиры по ценам на платину и палладий в 2026 году сохраняем на уровне $2625 и $1800 соответственно", - говорится в комментарии.

