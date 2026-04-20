20 апреля 2026 года 11:55
Курс пары рубль/юань пока останется в диапазоне 11-11,25 руб./юань - банк "Санкт-Петербург"
Курс пары рубль/юань пока останется в диапазоне 11,00-11,25 руб./юань, а нефть может отскочить в сторону 100/барр. Brent, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург". "Рубль за прошедшую неделю укрепился лишь умеренно, хотя в моменте курс CNY/RUB уходил чуть ниже 10,97 руб./юань, - отмечают эксперты в обзоре. - С четверга фактором давления на рубль выступали заявления главы Минфина, допустившего начало покупок валюты по бюджетному правилу раньше, чем в июле. Впрочем, пока конкретных деталей по этим операциям нет. В понедельник курс CNY/RUB находится у 11,07 руб./юань. В целом до появления новых вводных курс пока может двигаться вблизи 11,00-11,25 руб./юань." Также аналитики напоминают, что в начале прошлой недели нефтяные цены росли, но закончили они ее резким падением. Вышедшие в пятницу новости об открытии Ормузского пролива заметно ударили по ценам. Впрочем, на фоне эскалации на выходных сегодня фьючерсы Brent вновь торгуются у $94,7/барр. Пока на рынке сырья волатильность останется крайне высокой, стратеги банка не исключают временного повторного ухода цен в сторону $100/барр. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
Ключевые слова: РОССИЯ-РЫНКИ-ПРОГНОЗ
