Цель в 122п по индексу RGBI пока остается актуальной - ПСБ

Среднесрочная цель по индексу RGBI на уровне 122 пунктов пока остается актуальной, говорится в материале управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрия Грицкевича.

Остается меньше недели до заседания ЦБ РФ - индекс RGBI отыграл ожидаемое снижение ставки на 50 базисных пунктов (б.п.) 24 апреля, закрывшись на максимуме с начала текущего года (120 пунктов), отмечает эксперт. Регулятор также обновит свои прогнозы, что определит настроения инвесторов на ближайшие недели, а возможно, и до следующего июньского заседания, обращает внимание Грицкевич.

Сохранение тренда на смягчение денежно-кредитной политики и подтверждение прогнозов по средней ставке на 2026 год, вероятно, позволит рассчитывать на рост индекса и до прошлогодних максимумов: среднесрочная цель - 122 пункта, говорится в обзоре аналитика ПСБ.

Основной вызов для ЦБ - продолжающееся охлаждение экономической активности при сохраняющихся проинфляционных рисках как со стороны бюджета, так и глобальной ситуации на рынке энергоносителей. Вместе с тем, отмечает эксперт, вышедшая на прошлой неделе статистика несколько успокоила инвесторов.

"Глобальный взгляд на рынок не меняем - среднесрочные и длинные облигации будут сохранять свою привлекательность в ближайшие девять-двенадцать месяцев", - пишет Грицевич.

