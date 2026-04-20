ЦБ РФ, скорее всего, понизит ставку до 14,5% на заседании 24 апреля - банк "Русский Стандарт"

ЦБ РФ, скорее всего, понизит ключевую ставку до 14,5% на заседании 24 апреля, говорится в комментарии директора департамента операций на финансовых рынках банка Русский Стандарт" Максима Тимошенко.

"Наиболее вероятным сценарием на текущий момент выглядит снижение ключевой ставки на ближайшем апрельском заседании на очередные 0,5% до 14,5%, - считает эксперт. - Проинфляционные риски все еще сохраняются, поэтому ЦБ будет снижать ставку очень аккуратно, небольшими шагами. Геополитическая ситуация на Ближнем Востоке вносит много неопределенности в части влияния на экономику России, поэтому к моменту принятия решения многие вводные могут поменяться".

Основным же фактором, вызывающим опасения насчет роста инфляционных ожиданий, остается, по мнению Тимошенко, рост бюджетных расходов, которые, хоть и будут частично компенсированы ростом цен на энергоносители ввиду продолжающейся блокады Ормузского пролива, остаются высокими и показывают тенденцию к росту.

