Мнения аналитиков
ЦБ РФ, скорее всего, понизит ставку до 14,5% на заседании 24 апреля - банк "Русский Стандарт"
20 апреля 2026 года 11:11
ЦБ РФ, скорее всего, понизит ставку до 14,5% на заседании 24 апреля - банк "Русский Стандарт"
ЦБ РФ, скорее всего, понизит ключевую ставку до 14,5% на заседании 24 апреля, говорится в комментарии директора департамента операций на финансовых рынках банка Русский Стандарт" Максима Тимошенко. "Наиболее вероятным сценарием на текущий момент выглядит снижение ключевой ставки на ближайшем апрельском заседании на очередные 0,5% до 14,5%, - считает эксперт. - Проинфляционные риски все еще сохраняются, поэтому ЦБ будет снижать ставку очень аккуратно, небольшими шагами. Геополитическая ситуация на Ближнем Востоке вносит много неопределенности в части влияния на экономику России, поэтому к моменту принятия решения многие вводные могут поменяться". Основным же фактором, вызывающим опасения насчет роста инфляционных ожиданий, остается, по мнению Тимошенко, рост бюджетных расходов, которые, хоть и будут частично компенсированы ростом цен на энергоносители ввиду продолжающейся блокады Ормузского пролива, остаются высокими и показывают тенденцию к росту. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
Ключевые слова: РОССИЯ-ЦБ-СТАВКА-ПРОГНОЗ
20 апреля 2026 года 14:03
Акции "ЛУКОЙЛа", "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) и ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) будут интересны на текущей неделе, полагает аналитик БКС Экспресс Василий Буянов. "Акции "ЛУКОЙЛа" целый месяц дешевели и сейчас вышли к уровню восходящей поддержки, подтвержденному двумя... читать дальше
.20 апреля 2026 года 13:32
Freedom Finance Global повысил целевую цену акций ПАО "Промомед" с 460 руб. до 500 руб. за штуку, сохранив рекомендацию "покупать", говорится в комментарии аналитика Натальи Мильчаковой. Группа "Промомед" опубликовала очень сильные финансовые результаты по МСФО за 2025 год: выручка выросла на 75%... читать дальше
.20 апреля 2026 года 13:03
Юаневые бонды Полюса: привлекательная валютная доходность с высоким кредитным качеством - "Газпромбанк Инвестиции"
Аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции" рекомендуют инвесторам обратить внимание на размещаемые 22 апреля юаневые облигации ПАО "Полюс" серии ПБО-06, сообщается в комментарии. 22 апреля компания "Полюс" проведет сбор заявок на облигации серии ПБО-06, номинированные в юанях. Расчеты по данным... читать дальше
.20 апреля 2026 года 12:38
Ориентиры цен на платину и палладий в 2026г остаются на уровнях $2625 и $1800/унц. соответственно - ПСБ
Ориентиры по ценам на платину и палладий в текущем году остаются на уровнях $2625 и $1800 за унцию соответственно, сообщается в материале аналитиков банка ПСБ. Металлы платиновой группы (МПГ) пытаются продолжить рост котировок, но выглядят уже технически перегретыми, отмечают... читать дальше
.20 апреля 2026 года 12:15
Среднесрочная оценка серебра остается позитивной, котировки металла могут подняться к уровням $100-110 за тройскую унцию, говорится в материале аналитиков банка ПСБ. Эксперты отмечают пониженный интерес в драгметалле со стороны спекулянтов. Чистая спекулятивная позиция во фьючерсах находится на... читать дальше
.20 апреля 2026 года 11:55
Курс пары рубль/юань пока останется в диапазоне 11,00-11,25 руб./юань, а нефть может отскочить в сторону 100/барр. Brent, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург". "Рубль за прошедшую неделю укрепился лишь умеренно, хотя в моменте курс CNY/RUB уходил чуть ниже 10,97 руб./юань, - отмечают... читать дальше
.20 апреля 2026 года 11:34
Среднесрочная цель по индексу RGBI на уровне 122 пунктов пока остается актуальной, говорится в материале управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрия Грицкевича. Остается меньше недели до заседания ЦБ РФ - индекс RGBI отыграл ожидаемое снижение ставки на 50 базисных... читать дальше
.20 апреля 2026 года 10:57
Вероятна стабилизация котировок пары рубль/юань в середине торгового диапазона 10,8-11,3 руб./юань в понедельник, полагает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы банка ПСБ Денис Попов. На минувшей неделе вербальные интервенции Минфина о более ранних сроках восстановления операций в... читать дальше
.20 апреля 2026 года 10:38
Торговый диапазон для пары рубль/доллар составит 75-77 руб./$1 в ближайшие дни - банк "Русский Стандарт"
Торговый диапазон по паре рубль/доллар, скорее всего, составит в ближайшие дни 75-77 руб./$1, по паре рубль/евро - 88,5-90,5 руб./EUR1, полагает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко. "Поддержку рубль может получить в случае роста нефтяных... читать дальше
.20 апреля 2026 года 10:31
Москва. 20 апреля. Китайский юань опускается на Московской бирже при открытии торгов в понедельник, рубль растет на фоне дорожающей нефти. читать дальше
.20 апреля 2026 года 10:21
Индекс Мосбиржи будет торговаться в диапазоне 2720-2775 пунктов в понедельник, полагает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Как отмечает эксперт, спрос смещается в сторону нефтегазовых бумаг, потому что внешний сырьевой фон снова стал заметно сильнее. "Нефть Brent утром растет на... читать дальше
.20 апреля 2026 года 10:05
Индекс Мосбиржи может продолжить проторговку середины диапазона 2700-2800 пунктов в понедельник ввиду сохраняющейся неопределенности относительно дальнейшего развития событий на Ближнем Востоке и, как следствие уязвимости рынка нефти и позиций "голубых фишек" нефтегазового сектора, считает... читать дальше
.20 апреля 2026 года 10:00
Цены рублевых корпбондов в понедельник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов
Москва. 20 апреля. Котировки рублевых корпоративных облигаций в понедельник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА". читать дальше
.20 апреля 2026 года 09:50
Дорожающая нефть и желание экспортеров вложить в рублевые активы до снижения ключевой ставки ЦБ РФ могут спровоцировать очередную волну роста рубля с пробоем парой юань/рубль сильной поддержки на уровне 11 руб. за юань, считает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Андрей... читать дальше
.20 апреля 2026 года 09:35
"Финам" временно прекращает аналитическое освещение акций Baidu Inc. на фоне усиления регуляторных рисков вокруг сервиса роботакси "Apollo Go" после апрельского сбоя в Ухане, который усилил вопросы к надежности сервиса, сообщается в материале аналитика отдела анализа акций Максима... читать дальше
