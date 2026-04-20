Торговый диапазон для пары рубль/доллар составит 75-77 руб./$1 в ближайшие дни - банк "Русский Стандарт"

Торговый диапазон по паре рубль/доллар, скорее всего, составит в ближайшие дни 75-77 руб./$1, по паре рубль/евро - 88,5-90,5 руб./EUR1, полагает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко.

"Поддержку рубль может получить в случае роста нефтяных цен, которые показали укрепление, несмотря на заявления президента США о перспективах заключения мирного соглашения с Ираном, - отмечает эксперт в комментарии. - Между тем давление на его курс способны оказать перспективы более быстрого возобновления бюджетного правила, на заявление о котором национальная валюта в моменте отреагировала снижением".

В фокусе на предстоящей неделе - решение по ключевой ставке, где аналитик банка предполагает ее снижение на очередные 0,5% до 14,5%. Проинфляционные риски все еще сохраняются, поэтому ЦБ будет снижать ставку очень аккуратно, небольшими шагами, считает Тимошенко.

"В центре внимания для оценки дальнейшей траектории движения евро - свежая статистика по инфляции в еврозоне, которая превысила прогнозы и ускорилась в марте до 2,6%. Таким образом она впервые с начала текущего года обогнала целевой уровень ЕЦБ на отметке в 2%", - констатирует эксперт.

