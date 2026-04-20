Индекс Мосбиржи будет двигаться в диапазоне 2720-2775п в понедельник - Freedom Finance Global

Индекс Мосбиржи будет торговаться в диапазоне 2720-2775 пунктов в понедельник, полагает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Как отмечает эксперт, спрос смещается в сторону нефтегазовых бумаг, потому что внешний сырьевой фон снова стал заметно сильнее. "Нефть Brent утром растет на 5,17%, а рынок снова закладывает риск перебоев поставок и сохранения военной премии в сырье. Для российских акций это важный разворот, потому что в начале дня инвесторы снова возвращаются в нефтегазовый сектор, а не в защитные истории, связанные с золотом", - пишет он.

Рост нефти связан с новым витком напряженности вокруг Ирана и сомнений в устойчивости перемирия, а золото снижается на фоне более сильного доллара, поясняет Чернов.

Из корпоративных событий в фокусе внимания будет ПАО "Промомед", который представит отчетность за 2025 год по МСФО. По "Т-Технологиям" - дата закрытия реестра для участия в годовом собрании акционеров.

Пара USD/RUB, про прогнозу аналитика инвесткомпании, будет двигаться в коридоре 75,9-76,9 руб./$1.

Цена нефти марки Urals ожидается в диапазоне $99-104 за баррель.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.