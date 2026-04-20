Инфляция в РФ в марте составила 0,6%
Рост потребительских цен в марте составил 0,60% после повышения на 0,73% в феврале, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция замедлилась до 5,86% с 5,91% месяцем ранее. Рост цен в марте оказался чуть выше прогнозов аналитиков
 
Рейтинг российских банков за март
В марте 2026 года Сбербанк и ВТБ вновь возглавили рейтинг медиаприсутствия банков по данным системы мониторинга СКАН, подтвердив статус главных ньюсмейкеров отрасли. Третье место по количеству упоминаний и показателю Индекса заметности занял...
 
Инвестиции в индустриальных парках вернулись к росту
В 2025 году производственные инвестиции резидентов индустриальных парков составили 202 млрд руб., что на 17% больше, чем годом ранее, следует из обзора Ассоциации индустриальных парков (АИП) России, на который ссылается "Коммерсант". Таким образом,...
 
Эксперты ожидают роста секьюритизации в 2026 году
Эксперты ожидают роста секьюритизации в 2026 году. Это произойдет в том числе за счет выхода на рынок новых эмитентов и упаковки неработающих портфелей, пишут "Ведомости". В 2026 г. российский рынок секьюритизации – переупаковки банками пула...
 
20 апреля 2026 года 10:21

Индекс Мосбиржи будет двигаться в диапазоне 2720-2775п в понедельник - Freedom Finance Global

Индекс Мосбиржи будет торговаться в диапазоне 2720-2775 пунктов в понедельник, полагает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Как отмечает эксперт, спрос смещается в сторону нефтегазовых бумаг, потому что внешний сырьевой фон снова стал заметно сильнее. "Нефть Brent утром растет на 5,17%, а рынок снова закладывает риск перебоев поставок и сохранения военной премии в сырье. Для российских акций это важный разворот, потому что в начале дня инвесторы снова возвращаются в нефтегазовый сектор, а не в защитные истории, связанные с золотом", - пишет он.

Рост нефти связан с новым витком напряженности вокруг Ирана и сомнений в устойчивости перемирия, а золото снижается на фоне более сильного доллара, поясняет Чернов.

Из корпоративных событий в фокусе внимания будет ПАО "Промомед", который представит отчетность за 2025 год по МСФО. По "Т-Технологиям" - дата закрытия реестра для участия в годовом собрании акционеров.

Пара USD/RUB, про прогнозу аналитика инвесткомпании, будет двигаться в коридоре 75,9-76,9 руб./$1.

Цена нефти марки Urals ожидается в диапазоне $99-104 за баррель.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
Ключевые слова:    РОССИЯ-РЫНКИ-ПРОГНОЗ


