Индекс Мосбиржи может остаться в середине диапазона 2700-2800п в понедельник - ПСБ

Индекс Мосбиржи может продолжить проторговку середины диапазона 2700-2800 пунктов в понедельник ввиду сохраняющейся неопределенности относительно дальнейшего развития событий на Ближнем Востоке и, как следствие уязвимости рынка нефти и позиций "голубых фишек" нефтегазового сектора, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов.

Но в целом на неделю взгляд эксперта на рынок акций позитивен. "Мы пока не видим оснований для дальнейшего обвала нефтяных котировок, хотя и допускаем повышенную волатильности в нефти и "нефтянке", - пишет он в комментарии.

Кроме того, Локтюхов рассчитывает, что на первый план в ближайшие дни начнут выходить ожидания по пятничному заседанию Банка России. "Мы ждем снижения ключевой ставки в пятницу и считаем, что это событие, наряду с отдельными корпоративными историями (ВТБ), сможет оказать поддержку общерыночному сантименту в ближайшие дни, оживив спрос на внутренние сектора, в первую очередь финансовый сектор, а также истории, чувствительные к ставкам, из которых выделяем лидеров сталелитейной отрасли", - указывает аналитик ПСБ.

