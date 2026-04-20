Цены рублевых корпбондов в понедельник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 20 апреля. Котировки рублевых корпоративных облигаций в понедельник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Власти Ирана в субботу восстановили строгий контроль над передвижением судов в Ормузском проливе, сообщил генштаб иранской армии. "Ввиду продолжающихся актов пиратства и морской блокады со стороны США Иран отзывает соглашение, которое разрешало ограниченный коммерческий транзит через Ормузский пролив. Теперь этот водный путь снова находится под строгим контролем иранских вооруженных сил", - говорится в сообщении генштаба. Ранее в субботу председатель парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф предупредил, что Ормузский пролив будет закрыт, если США продолжат блокировать иранские порты.

В Корпусе стражей исламской революции (КСИР), по информации агентства ИРНА, в субботу также сообщили, что закрыли Ормузский пролив. Согласно заявлению ВМС КСИР, "Ормузский пролив блокируется со второй половины дня субботы". В нем также указано, что такое решение принято, так как заявления американской стороны и стран Персидского залива "не заслуживают доверия".

В воскресенье президент США Дональд Трамп сообщил в соцсети Truth Social, что в понедельник американская делегация прибудет в Исламабад, где у нее запланированы переговоры с Ираном об урегулировании конфликта. Предыдущий раунд переговоров тоже прошел в Исламабаде. Трамп также вновь заявил, что будет готов нанести удары по иранским мостам и электростанциям, если Тегеран не согласится на сделку с Вашингтоном об урегулировании спорных вопросов. "Мы предлагаем очень справедливое и разумное соглашение. Надеюсь, они на него согласятся, потому что в противном случае США разрушат все иранские электростанции и мосты", - написал он в соцсети Truth Social.

Решение властей Ирана вновь заблокировать движение судов по Ормузскому проливу навредит Тегерану, а не Вашингтону, заявил Трамп. "Иран недавно заявил, что закрывает Ормузский пролив. Это странно, потому что он и так закрыт из-за другой, американской, блокады. Они, сами того не осознавая, помогают нам и теряют из-за перекрытого пролива $500 млн в сутки", - написал он в воскресенье в соцсети Truth Social.

Американские военные перехватили и взяли под контроль сухогруз, шедший в Оманском заливе под флагом Ирана, заявил в воскресенье Трамп. По его словам, иранская команда судна отказалась останавливаться, после чего американский корабль открыл огонь, и сухогруз получил пробоину в районе машинного отделения. В настоящий момент судно находится под контролем морской пехоты США, военные осматривают его груз, утверждает американский президент.

В свою очередь иранские военные выступили с предупреждением о готовящихся ответных действиях после того, как в воскресенье американские силы обстреляли и захватили в Оманском заливе контейнеровоз под иранским флагом, сообщил государственный телеканал IRIB.

Итогом воскресного дня стало решение властей Ирана отказаться от нового раунда переговоров с США в связи с завышенными требованиями Вашингтона, сообщило иранское государственное агентство ИРНА. "Иран отказался от участия во втором раунде переговоров с США", - пишет агентство в социальной сети X. Причиной отказа агентство называет завышенные требования Вашингтона, нереалистичные ожидания, постоянные смены переговорной позиции, противоречия самим себе и продолжающуюся морскую блокаду Ирана. Решение властей США проводить морскую блокаду Ирана нарушает условия прекращения огня между сторонами, а также устав ООН, заявил в воскресенье представитель иранского МИД Эсмаил Багаи.

Американские фондовые индексы продемонстрировали существенный рост в пятницу, при этом S&P 500 и Nasdaq Composite закрылись на исторических максимумах благодаря оптимизму по поводу скорого мирного урегулирования ближневосточного конфликта. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил в пятницу, что благодаря вступлению в силу режима прекращения огня в Ливане судоходство через Ормузский пролив может идти без каких-либо препятствий - на период действия перемирия.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Ливан и Израиль договорились о прекращении огня на 10 дней, а США и Иран могут возобновить переговоры уже в предстоящие выходные. В пятницу Трамп выразил благодарность Тегерану за разблокировку Ормузского пролива, однако заявил, что Штаты сохранят морскую блокаду Ирана до тех пор, пока "наша сделка с Ираном не будет завершена на 100%".

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона в основном растут в понедельник вслед за подъемом Уолл-стрит в пятницу, несмотря на эскалацию напряженности в отношениях Тегерана и Вашингтона. Значение японского Nikkei 225 увеличивается на 0,7%. Значение южнокорейского индекса Kospi повышается на 0,9%. Австралийский S&P/ASX 200 торгуется в районе закрытия предыдущей сессии.

Китайский индекс Shanghai Composite и гонконгский Hang Seng прибавляют по 0,6%. Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) в понедельник вновь сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3% годовых. Ставка по пятилетним кредитам оставлена на уровне 3,5% годовых. Аналитики также не ожидали их изменения. Обе ставки остаются на текущих уровнях (минимальных в истории) 11-й месяц подряд.

В свою очередь мировые цены на нефть прибавляют 5,7-6,2% на торгах в понедельник на опасениях новой эскалации ближневосточного конфликта после захвата американскими военными иранского судна и возобновления блокировки Тегераном Ормузского пролива. Цена июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составляет $95,52 за баррель, что на 5,69% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В пятницу эти контракты подешевели на 9,07%, до $90,38 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 6,16%, до $87,68 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость упала на 9,4%, до $82,59 за баррель.

Оба сорта подешевели более чем на 9% в пятницу после того, как иранские власти объявили, что открыли Ормузский пролив для гражданских судов. После этого президент США Дональд Трамп сообщил, что американская блокада пролива, тем не менее, продолжится до заключения финального соглашения о перемирии с Ираном. В субботу Корпус стражей исламской революции Ирана заявил, что вновь закрыл Ормузский пролив. А в воскресенье стало известно, что американские военные перехватили и взяли под контроль сухогруз, шедший в Оманском заливе под флагом Ирана.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу снизилась в 1,7 раза относительно предыдущего торгового дня, но все равно осталась выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 19,281 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 13,518 млрд рублей. При этом котировки большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали позитивную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 17 апреля вырос на 0,06% и составил 120,56 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,09%, поднявшись до 1270 пунктов. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Роснефть-002Р-03" (+0,49%), "ГТЛК-001Р-08" (+0,38%), "Ростелеком-002P-06R" (MOEX: RTKM) (+0,32%) и "Славнефть-001Р-03" (+0,3%), а в лидерах снижения - облигации "РЖД-001Р-21R" (-0,21%), "Новотранс-001Р-03" (-0,18%) и "МТС-001Р-14" (-0,18%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Газпромбанк (MOEX: GZPR) 21 апреля начнет размещение дополнительного выпуска N1 дисконтных облигаций серии 006Р-05 объемом 3 млрд рублей. Цена размещения составит 55% от номинальной стоимости. Банк завершил размещение основного выпуска номинальным объемом 2 млрд рублей в марте, реализовав 83,41% займа на 1,7 млрд рублей. Цена размещения с учетом дисконта составила 53,5% от номинала.

ООО "Мэйл.Ру Финанс" установило финальный ориентир ставки ежемесячного купона "фикса" серии 001Р-02 на уровне 14,15% годовых, а также зафиксировало объем размещения данного выпуска в размере 2,5 млрд рублей. Финальному ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 15,11% годовых. Компания также зафиксировала объем размещения флоатера серии 001Р-03 в размере 7,5 млрд рублей и установила финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ на уровне 175 базисных пунктов. По флоатеру ежемесячный купон будет определяться как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из значения ключевой ставки Банка России плюс спред. Сбор заявок на два выпуска трехлетних облигаций ("фикс" серии 001Р-02 и флоатер серии 001Р-03) прошел 17 апреля. Техразмещение ожидается 22 апреля. Выпуски будут доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам, а также удовлетворяют требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

ПАО "Мегафон" (MOEX: MFON) 22 апреля c 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на два флоатера: серии БО-002P-11 со сроком обращения 2 года 10 месяцев и серии БО-002P-12 со сроком обращения 2 года 6 месяцев. Объем каждого из них составит не менее 20 млрд рублей. По выпускам будет выплачиваться ежемесячный переменный купон, определяемый как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России плюс спред. Ориентир спреда - не более 140 базисных пунктов. Техразмещение обоих займов запланировано на 28 апреля. Выпуски доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N8, а также удовлетворяют требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

ООО "ВУШ" 23 апреля с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на трехлетние облигации серии 001P-06 объемом 1 млрд рублей. По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны. Ориентир ставки купона - не выше 22,50% годовых, ему соответствует доходность к погашению на уровне не выше 24,97% годовых. Техразмещение запланировано на 28 апреля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N6.

ООО "Пионер-лизинг" установило ставку 49-го купона облигаций 1-й серии на уровне 23,29% годовых. Размещение 10-летнего выпуска объемом 400 млн рублей началось 7 июня 2022 года и закончилось 23 мая 2023 года, бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 19,18% годовых. Ставки последующих купонов переменные и определяются исходя из значения срочной 6-месячной процентной ставки RUONIA + 7%. Купоны ежемесячные.

ООО "СибАвтоТранс" допустило технический дефолт при выплате 9-го купона и второй части номинала облигаций серии 001Р-03 на общую сумму 38 млн рублей, в том числе 18 млн рублей при выплате по купону и 20 млн рублей при погашении части номинала. Срок исполнения обязательств по облигациям наступал 16 апреля, дата истечения срока технического дефолта - 30 апреля. В качестве причины неисполнения обязательств компания указывает недостаток денежных средств. "Отсутствие денежных средств у эмитента на дату исполнения обязательства вызвано задержкой поступления денежных средств от контрагентов, а также ограничением по распоряжению денежными средствами в связи с наложением ареста на счета эмитента", - отмечается в раскрытии эмитента. Пятилетний выпуск на 400 млн рублей был размещен в январе 2024 года по ставке квартального купона 19% годовых до погашения. С января 2026 года по выпуску началась ежеквартальная амортизация, в результате на текущий момент объем займа в обращении составляет 380 млн рублей (с учетом факта невыплаты второй части амортизации).