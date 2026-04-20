Рубль может показать очередную волну укрепления к юаню - "Алор Брокер"

Дорожающая нефть и желание экспортеров вложить в рублевые активы до снижения ключевой ставки ЦБ РФ могут спровоцировать очередную волну роста рубля с пробоем парой юань/рубль сильной поддержки на уровне 11 руб. за юань, считает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Андрей Зацепин.

"Как мы и ожидали, заявление министра финансов РФ Антона Силуанова о намерении в более сжатые сроки вернуться к бюджетному правилу, то есть в данном случае начать покупки валюты на открытом рынке, не сильно повлияло на курс рубля. Сейчас рубль снял техническую перекупленность, поэтому вновь может начать укрепление, что негативно отразится на рынке акций", - отмечает эксперт в комментарии.

