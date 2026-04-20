Финам" приостанавливает анализ Baidu

"Финам" временно прекращает аналитическое освещение акций Baidu Inc. на фоне усиления регуляторных рисков вокруг сервиса роботакси "Apollo Go" после апрельского сбоя в Ухане, который усилил вопросы к надежности сервиса, сообщается в материале аналитика отдела анализа акций Максима Абрамова.

Одновременно слабость рекламного бизнеса эмитента сохраняется, тогда как облачное и AI-направления пока не способны в полной мере ее компенсировать, отмечает эксперт. При этом AI-сегмент остается капиталоемким и развивается в условиях высокой конкуренции, что сохраняет неопределенность в отношении его способности поддержать финансовые результаты компании в обозримой перспективе, указывает он.

"В текущих условиях мы не видим драйверов, способных поддержать рост цены акций Baidu в ближайшей перспективе", - пишет Абрамов.

