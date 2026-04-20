Индекс Мосбиржи пока может продолжить консолидацию в диапазоне 2700-2800п - "Цифра брокер"

Индекс Мосбиржи может продолжить консолидацию в диапазоне 2700-2800 пунктов в начале текущей недели, полагают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер".

Уровнем поддержки выступает отметка 2700 пунктов, сопротивление расположено на 2760 пунктах, указывают эксперты в комментарии.

В центре внимания инвесторов останется динамика цен на нефть после открытия Ормузского пролива и подготовка к апрельскому заседанию Банка России, отмечают они.

