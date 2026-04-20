Цены на нефть прибавляют более 5%

Американские фондовые индексы продемонстрировали существенный рост в пятницу, при этом S&P 500 и Nasdaq Composite закрылись на исторических максимумах благодаря оптимизму по поводу скорого мирного урегулирования ближневосточного конфликта.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил в пятницу, что благодаря вступлению в силу режима прекращения огня в Ливане судоходство через Ормузский пролив может идти без каких-либо препятствий, на период действия перемирия.

"Вместе с перемирием в Ливане проход для всех коммерческих судов через Ормузский пролив объявляется полностью открытым на весь оставшийся период перемирия по согласованному маршруту, о котором уже сообщила Организация портов и морского судоходства Исламской республики Иран", - написал Аракчи в соцсети X.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Ливан и Израиль договорились о прекращении огня на 10 дней, а США и Иран могут возобновить переговоры уже в предстоящие выходные.

В пятницу Трамп выразил благодарность Тегерану за разблокировку Ормузского пролива, однако заявил, что Штаты сохранят морскую блокаду Ирана до тех пор, пока "наша сделка с Ираном не будет завершена на 100%".

Цена бумаг энергетических компаний упала вслед за нефтяными котировками. Рыночная стоимость Exxon Mobil (SPB: XOM) и Chevron Corp. (SPB: CVX) снизилась на 3,7% и 2,2% соответственно. Тем временем акции авиакомпании American Airlines подскочили в цене на 4,2%.

"Фондовый рынок как будто проснулся после плохого сна, длившегося шесть недель, - отметил Майкл Малейни из Boston Partners. - Как будто не будет никаких дальнейших проблем и последствий. Лично я с этим не согласен".

Также участники рынка оценивали корпоративные новости.

Акции Netflix Inc. (SPB: NFLX) упали почти на 10%. Крупнейший в мире сервис потокового видео по подписке увеличил чистую прибыль в первом квартале 2026 года почти в два раза благодаря единовременному доходу, однако прогноз Netflix на второй квартал разочаровал инвесторов.

Компания также объявила, что ее сооснователь Рид Хастингс намерен покинуть пост председателя совета директоров. Он также не будет переизбираться в совет после завершения его срока на этом посту в июне.

Цена бумаг Alcoa опустилась на 6,8%. Американская алюминиевая компания в первом квартале сократила выручку и скорректированную прибыль, причем оба показателя оказались слабее прогнозов рынка.

Капитализация Travelers Cos. (SPB: TRV) повысилась на 0,7%. Страховщик в прошлом квартале нарастил чистую прибыль более чем в 4,3 раза, при этом скорректированный показатель прибыли и выручка оказались лучше прогнозов рынка.

Рыночная стоимость Fifth Third Bancorp увеличилась на 1,7%. Американский региональный банк в январе-марте сократил чистую прибыль более чем в 3,7 раза из-за единовременных расходов, однако показатель в расчете на акцию превзошел прогнозы аналитиков.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов в пятницу повысился на 1,79% и составил 49447,43 пункта.

Самый активный рост в индексе показали акции Sherwin-Williams Co. (SPB: SHW), Home Depot Inc. (SPB: HD) и Merck & Co. (SPB: MRK), подорожавшие более чем на 3%.

Значение Standard & Poor''s 500 увеличилось на 1,2% - до 7126,06 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 1,52% и завершил торги на уровне 24468,48 пункта.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона в основном растут в понедельник вслед за подъемом Уолл-стрит в пятницу, несмотря на эскалацию напряженности в отношениях Тегерана и Вашингтона.

Президент США Дональд Трамп накануне заявил, что американские военные перехватили и взяли под контроль сухогруз Touska, шедший в Оманском заливе под флагом Ирана.

Иранские военные, в свою очередь, выступили с предупреждением о готовящихся ответных действиях.

"Мы предупреждаем, что вооруженные силы Исламской республики Иран вскоре ответят на это вооруженное пиратство США и нанесут ответный удар", - подчеркивается в их сообщении, которое цитирует государственный телеканал IRIB.

Корпус стражей исламской революции в субботу заявил о закрытии Ормузского пролива, передало агентство IRNA.

Китайский индекс Shanghai Composite и гонконгский Hang Seng прибавляют по 0,6%.

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) в понедельник вновь сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3% годовых. Ставка по пятилетним кредитам оставлена на уровне 3,5%, говорится в сообщении ЦБ. Аналитики также не ожидали их изменения, отмечает Trading Economics.

Обе ставки остаются на текущих уровнях (минимальных в истории) 11-й месяц подряд. На заседании в мае прошлого года НБК снизил их на 10 базисных пунктов.

Список лидеров роста в составе Hang Seng возглавляют бумаги Xinyi Solar Holdings, дорожающие на 6,6%.

Рыночная стоимость Nongfu Spring повышается на 6,2%, Sunny Optical Technology Group - на 4,1%, Shenzhou International Group Holdings - на 3,1%, Tencent (SPB: 700) - на 2,7%.

Капитализация PetroChina Co. (SPB: 857) уменьшается на 3,2%, China Shenhua Energy - на 2,4%, Geely Automobile Holdings - на 2,3%, Orient Overseas (International) Ltd. - на 2,1%, CNOOC - на 1,9%.

Значение японского Nikkei 225 увеличивается на 0,7%.

Существеннее всех в составе индекса прибавляют в цене бумаги Chugai Pharmaceutical (+6,1%).

Рыночная стоимость Renesas Electronics растет на 5,7%, Lasertec - на 5,5%, Mitsubishi Electric - на 4,9%, SoftBank Group Corp. - на 4,6%.

Sumitomo Pharma сокращает капитализацию на 4,2%, Kawasaki Kisen Kaisha - на 4,1%, Nippon Yusen - на 3,7%, Tokyo Gas - на 3,7%, Inpex Corp. - на 3,6%.

Значение южнокорейского индекса Kospi повышается на 0,9%.

Котировки акций SK Hynix растут на 3,6%, Posco - на 1,4%, Korean Air Lines - на 0,2%, LG Electronics - на 0,4%.

Цена бумаг Hyundai Motor снижается на 1,3%, Samsung Electronics - не меняется.

Австралийский S&P/ASX 200 торгуется в районе закрытия предыдущей сессии.

Westpac наращивает рыночную стоимость на 0,3%, Commonwealth Bank of Australia - на 1,2%.

Капитализация BHP уменьшается на 0,5%, Rio Tinto - на 0,9%.

Цены на нефть прибавляют более 5% на торгах в понедельник на опасениях новой эскалации ближневосточного конфликта после захвата американскими военными иранского судна и возобновления блокировки Тегераном Ормузского пролива.

Цена июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 мск составляет $95,33 за баррель, что на $4,95 (на 5,48%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В пятницу эти контракты подешевели на $9,01 (на 9,07%), до $90,38 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $4,94 (на 5,98%), до $87,53 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость упала на $8,58 (на 9,4%), до $82,59 за баррель.

Оба сорта подешевели более чем на 9% в пятницу после того, как иранские власти объявили, что открыли Ормузский пролив для гражданских судов. После этого президент США Дональд Трамп сообщил, что американская блокада пролива, тем не менее, продолжится до заключения финального соглашения о перемирии с Ираном.

В субботу Корпус стражей исламской революции Ирана заявил, что вновь закрыл Ормузский пролив. А в воскресенье стало известно, что американские военные перехватили и взяли под контроль сухогруз, шедший в Оманском заливе под флагом Ирана.

По данным иранских СМИ, Тегеран отказывается от нового раунда переговоров с США, объясняя это завышенными требованиями Вашингтона, нереалистичными ожиданиями, постоянной сменой переговорной позиции и продолжающейся морской блокадой Ирана.