Инфляция в РФ в марте составила 0,6%
Рост потребительских цен в марте составил 0,60% после повышения на 0,73% в феврале, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция замедлилась до 5,86% с 5,91% месяцем ранее. Рост цен в марте оказался чуть выше прогнозов аналитиков
 
Рейтинг российских банков за март
В марте 2026 года Сбербанк и ВТБ вновь возглавили рейтинг медиаприсутствия банков по данным системы мониторинга СКАН, подтвердив статус главных ньюсмейкеров отрасли. Третье место по количеству упоминаний и показателю Индекса заметности занял...
 
Инвестиции в индустриальных парках вернулись к росту
В 2025 году производственные инвестиции резидентов индустриальных парков составили 202 млрд руб., что на 17% больше, чем годом ранее, следует из обзора Ассоциации индустриальных парков (АИП) России, на который ссылается "Коммерсант". Таким образом,...
 
Эксперты ожидают роста секьюритизации в 2026 году
Эксперты ожидают роста секьюритизации в 2026 году. Это произойдет в том числе за счет выхода на рынок новых эмитентов и упаковки неработающих портфелей, пишут "Ведомости". В 2026 г. российский рынок секьюритизации – переупаковки банками пула...
 
20 апреля 2026 года 09:14

Цены на нефть прибавляют более 5%

Уолл-стрит в пятницу обновила рекорды в надежде на завершение ближневосточного конфликта. Рынки акций Азии в основном растут в понедельник. Цены на нефть прибавляют более 5% в понедельник утром, Brent торгуется на уровне $95,3 за баррель.

Американские фондовые индексы продемонстрировали существенный рост в пятницу, при этом S&P 500 и Nasdaq Composite закрылись на исторических максимумах благодаря оптимизму по поводу скорого мирного урегулирования ближневосточного конфликта.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил в пятницу, что благодаря вступлению в силу режима прекращения огня в Ливане судоходство через Ормузский пролив может идти без каких-либо препятствий, на период действия перемирия.

"Вместе с перемирием в Ливане проход для всех коммерческих судов через Ормузский пролив объявляется полностью открытым на весь оставшийся период перемирия по согласованному маршруту, о котором уже сообщила Организация портов и морского судоходства Исламской республики Иран", - написал Аракчи в соцсети X.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Ливан и Израиль договорились о прекращении огня на 10 дней, а США и Иран могут возобновить переговоры уже в предстоящие выходные.

В пятницу Трамп выразил благодарность Тегерану за разблокировку Ормузского пролива, однако заявил, что Штаты сохранят морскую блокаду Ирана до тех пор, пока "наша сделка с Ираном не будет завершена на 100%".

Цена бумаг энергетических компаний упала вслед за нефтяными котировками. Рыночная стоимость Exxon Mobil (SPB: XOM) и Chevron Corp. (SPB: CVX) снизилась на 3,7% и 2,2% соответственно. Тем временем акции авиакомпании American Airlines подскочили в цене на 4,2%.

"Фондовый рынок как будто проснулся после плохого сна, длившегося шесть недель, - отметил Майкл Малейни из Boston Partners. - Как будто не будет никаких дальнейших проблем и последствий. Лично я с этим не согласен".

Также участники рынка оценивали корпоративные новости.

Акции Netflix Inc. (SPB: NFLX) упали почти на 10%. Крупнейший в мире сервис потокового видео по подписке увеличил чистую прибыль в первом квартале 2026 года почти в два раза благодаря единовременному доходу, однако прогноз Netflix на второй квартал разочаровал инвесторов.

Компания также объявила, что ее сооснователь Рид Хастингс намерен покинуть пост председателя совета директоров. Он также не будет переизбираться в совет после завершения его срока на этом посту в июне.

Цена бумаг Alcoa опустилась на 6,8%. Американская алюминиевая компания в первом квартале сократила выручку и скорректированную прибыль, причем оба показателя оказались слабее прогнозов рынка.

Капитализация Travelers Cos. (SPB: TRV) повысилась на 0,7%. Страховщик в прошлом квартале нарастил чистую прибыль более чем в 4,3 раза, при этом скорректированный показатель прибыли и выручка оказались лучше прогнозов рынка.

Рыночная стоимость Fifth Third Bancorp увеличилась на 1,7%. Американский региональный банк в январе-марте сократил чистую прибыль более чем в 3,7 раза из-за единовременных расходов, однако показатель в расчете на акцию превзошел прогнозы аналитиков.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов в пятницу повысился на 1,79% и составил 49447,43 пункта.

Самый активный рост в индексе показали акции Sherwin-Williams Co. (SPB: SHW), Home Depot Inc. (SPB: HD) и Merck & Co. (SPB: MRK), подорожавшие более чем на 3%.

Значение Standard & Poor''s 500 увеличилось на 1,2% - до 7126,06 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 1,52% и завершил торги на уровне 24468,48 пункта.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона в основном растут в понедельник вслед за подъемом Уолл-стрит в пятницу, несмотря на эскалацию напряженности в отношениях Тегерана и Вашингтона.

Президент США Дональд Трамп накануне заявил, что американские военные перехватили и взяли под контроль сухогруз Touska, шедший в Оманском заливе под флагом Ирана.

Иранские военные, в свою очередь, выступили с предупреждением о готовящихся ответных действиях.

"Мы предупреждаем, что вооруженные силы Исламской республики Иран вскоре ответят на это вооруженное пиратство США и нанесут ответный удар", - подчеркивается в их сообщении, которое цитирует государственный телеканал IRIB.

Корпус стражей исламской революции в субботу заявил о закрытии Ормузского пролива, передало агентство IRNA.

Китайский индекс Shanghai Composite и гонконгский Hang Seng прибавляют по 0,6%.

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) в понедельник вновь сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3% годовых. Ставка по пятилетним кредитам оставлена на уровне 3,5%, говорится в сообщении ЦБ. Аналитики также не ожидали их изменения, отмечает Trading Economics.

Обе ставки остаются на текущих уровнях (минимальных в истории) 11-й месяц подряд. На заседании в мае прошлого года НБК снизил их на 10 базисных пунктов.

Список лидеров роста в составе Hang Seng возглавляют бумаги Xinyi Solar Holdings, дорожающие на 6,6%.

Рыночная стоимость Nongfu Spring повышается на 6,2%, Sunny Optical Technology Group - на 4,1%, Shenzhou International Group Holdings - на 3,1%, Tencent (SPB: 700) - на 2,7%.

Капитализация PetroChina Co. (SPB: 857) уменьшается на 3,2%, China Shenhua Energy - на 2,4%, Geely Automobile Holdings - на 2,3%, Orient Overseas (International) Ltd. - на 2,1%, CNOOC - на 1,9%.

Значение японского Nikkei 225 увеличивается на 0,7%.

Существеннее всех в составе индекса прибавляют в цене бумаги Chugai Pharmaceutical (+6,1%).

Рыночная стоимость Renesas Electronics растет на 5,7%, Lasertec - на 5,5%, Mitsubishi Electric - на 4,9%, SoftBank Group Corp. - на 4,6%.

Sumitomo Pharma сокращает капитализацию на 4,2%, Kawasaki Kisen Kaisha - на 4,1%, Nippon Yusen - на 3,7%, Tokyo Gas - на 3,7%, Inpex Corp. - на 3,6%.

Значение южнокорейского индекса Kospi повышается на 0,9%.

Котировки акций SK Hynix растут на 3,6%, Posco - на 1,4%, Korean Air Lines - на 0,2%, LG Electronics - на 0,4%.

Цена бумаг Hyundai Motor снижается на 1,3%, Samsung Electronics - не меняется.

Австралийский S&P/ASX 200 торгуется в районе закрытия предыдущей сессии.

Westpac наращивает рыночную стоимость на 0,3%, Commonwealth Bank of Australia - на 1,2%.

Капитализация BHP уменьшается на 0,5%, Rio Tinto - на 0,9%.

Цены на нефть прибавляют более 5% на торгах в понедельник на опасениях новой эскалации ближневосточного конфликта после захвата американскими военными иранского судна и возобновления блокировки Тегераном Ормузского пролива.

Цена июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 мск составляет $95,33 за баррель, что на $4,95 (на 5,48%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В пятницу эти контракты подешевели на $9,01 (на 9,07%), до $90,38 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $4,94 (на 5,98%), до $87,53 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость упала на $8,58 (на 9,4%), до $82,59 за баррель.

Оба сорта подешевели более чем на 9% в пятницу после того, как иранские власти объявили, что открыли Ормузский пролив для гражданских судов. После этого президент США Дональд Трамп сообщил, что американская блокада пролива, тем не менее, продолжится до заключения финального соглашения о перемирии с Ираном.

В субботу Корпус стражей исламской революции Ирана заявил, что вновь закрыл Ормузский пролив. А в воскресенье стало известно, что американские военные перехватили и взяли под контроль сухогруз, шедший в Оманском заливе под флагом Ирана.

По данным иранских СМИ, Тегеран отказывается от нового раунда переговоров с США, объясняя это завышенными требованиями Вашингтона, нереалистичными ожиданиями, постоянной сменой переговорной позиции и продолжающейся морской блокадой Ирана.


МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
20 апреля 2026 года 14:03
Акции ЛУКОЙЛа, ММК и Х5 будут интересны на текущей неделе - БКС Экспресс
Акции "ЛУКОЙЛа", "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) и ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) будут интересны на текущей неделе, полагает аналитик БКС Экспресс Василий Буянов. "Акции "ЛУКОЙЛа" целый месяц дешевели и сейчас вышли к уровню восходящей поддержки, подтвержденному двумя...    читать дальше
20 апреля 2026 года 13:32
Freedom Finance Global повысил целевую цену акций Промомеда до 500 руб
Freedom Finance Global повысил целевую цену акций ПАО "Промомед" с 460 руб. до 500 руб. за штуку, сохранив рекомендацию "покупать", говорится в комментарии аналитика Натальи Мильчаковой. Группа "Промомед" опубликовала очень сильные финансовые результаты по МСФО за 2025 год: выручка выросла на 75%...    читать дальше
20 апреля 2026 года 13:03
Юаневые бонды Полюса: привлекательная валютная доходность с высоким кредитным качеством - "Газпромбанк Инвестиции"
Аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции" рекомендуют инвесторам обратить внимание на размещаемые 22 апреля юаневые облигации ПАО "Полюс" серии ПБО-06, сообщается в комментарии. 22 апреля компания "Полюс" проведет сбор заявок на облигации серии ПБО-06, номинированные в юанях. Расчеты по данным...    читать дальше
20 апреля 2026 года 12:38
Ориентиры цен на платину и палладий в 2026г остаются на уровнях $2625 и $1800/унц. соответственно - ПСБ
Ориентиры по ценам на платину и палладий в текущем году остаются на уровнях $2625 и $1800 за унцию соответственно, сообщается в материале аналитиков банка ПСБ. Металлы платиновой группы (МПГ) пытаются продолжить рост котировок, но выглядят уже технически перегретыми, отмечают...    читать дальше
20 апреля 2026 года 12:15
Цена на серебро среднесрочно может подняться к $100-110/унц. - ПСБ
Среднесрочная оценка серебра остается позитивной, котировки металла могут подняться к уровням $100-110 за тройскую унцию, говорится в материале аналитиков банка ПСБ. Эксперты отмечают пониженный интерес в драгметалле со стороны спекулянтов. Чистая спекулятивная позиция во фьючерсах находится на...    читать дальше
20 апреля 2026 года 11:55
Курс пары рубль/юань пока останется в диапазоне 11-11,25 руб./юань - банк "Санкт-Петербург"
Курс пары рубль/юань пока останется в диапазоне 11,00-11,25 руб./юань, а нефть может отскочить в сторону 100/барр. Brent, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург". "Рубль за прошедшую неделю укрепился лишь умеренно, хотя в моменте курс CNY/RUB уходил чуть ниже 10,97 руб./юань, - отмечают...    читать дальше
20 апреля 2026 года 11:34
Цель в 122п по индексу RGBI пока остается актуальной - ПСБ
Среднесрочная цель по индексу RGBI на уровне 122 пунктов пока остается актуальной, говорится в материале управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрия Грицкевича. Остается меньше недели до заседания ЦБ РФ - индекс RGBI отыграл ожидаемое снижение ставки на 50 базисных...    читать дальше
20 апреля 2026 года 11:11
ЦБ РФ, скорее всего, понизит ставку до 14,5% на заседании 24 апреля - банк "Русский Стандарт"
ЦБ РФ, скорее всего, понизит ключевую ставку до 14,5% на заседании 24 апреля, говорится в комментарии директора департамента операций на финансовых рынках банка Русский Стандарт" Максима Тимошенко. "Наиболее вероятным сценарием на текущий момент выглядит снижение ключевой ставки на ближайшем...    читать дальше
20 апреля 2026 года 10:57
Вероятна консолидация курса пары рубль/юань в середине диапазона 10,8-11,3 руб./юань - ПСБ
Вероятна стабилизация котировок пары рубль/юань в середине торгового диапазона 10,8-11,3 руб./юань в понедельник, полагает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы банка ПСБ Денис Попов. На минувшей неделе вербальные интервенции Минфина о более ранних сроках восстановления операций в...    читать дальше
20 апреля 2026 года 10:38
Торговый диапазон для пары рубль/доллар составит 75-77 руб./$1 в ближайшие дни - банк "Русский Стандарт"
Торговый диапазон по паре рубль/доллар, скорее всего, составит в ближайшие дни 75-77 руб./$1, по паре рубль/евро - 88,5-90,5 руб./EUR1, полагает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко. "Поддержку рубль может получить в случае роста нефтяных...    читать дальше
20 апреля 2026 года 10:31
Рубль утром укрепляется в паре с юанем на фоне дорожающей нефти
Москва. 20 апреля. Китайский юань опускается на Московской бирже при открытии торгов в понедельник, рубль растет на фоне дорожающей нефти.    читать дальше
20 апреля 2026 года 10:21
Индекс Мосбиржи будет двигаться в диапазоне 2720-2775п в понедельник - Freedom Finance Global
Индекс Мосбиржи будет торговаться в диапазоне 2720-2775 пунктов в понедельник, полагает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Как отмечает эксперт, спрос смещается в сторону нефтегазовых бумаг, потому что внешний сырьевой фон снова стал заметно сильнее. "Нефть Brent утром растет на...    читать дальше
20 апреля 2026 года 10:05
Индекс Мосбиржи может остаться в середине диапазона 2700-2800п в понедельник - ПСБ
Индекс Мосбиржи может продолжить проторговку середины диапазона 2700-2800 пунктов в понедельник ввиду сохраняющейся неопределенности относительно дальнейшего развития событий на Ближнем Востоке и, как следствие уязвимости рынка нефти и позиций "голубых фишек" нефтегазового сектора, считает...    читать дальше
20 апреля 2026 года 10:00
Цены рублевых корпбондов в понедельник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов
Москва. 20 апреля. Котировки рублевых корпоративных облигаций в понедельник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".    читать дальше
20 апреля 2026 года 09:50
Рубль может показать очередную волну укрепления к юаню - "Алор Брокер"
Дорожающая нефть и желание экспортеров вложить в рублевые активы до снижения ключевой ставки ЦБ РФ могут спровоцировать очередную волну роста рубля с пробоем парой юань/рубль сильной поддержки на уровне 11 руб. за юань, считает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Андрей...    читать дальше
