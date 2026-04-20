Позитивная оценка акций НОВАТЭКа сохраняется - "Газпромбанк Инвестиции"

"Газпромбанк Инвестиции" сохраняют позитивную оценку перспектив котировок акций "НОВАТЭКа", сообщается в комментарии аналитиков сервиса.

Опубликованные предварительные производственные результаты эмитента за первый квартал 2026 года в целом соответствуют ожиданиям экспертов.

Они отмечают ускорение роста добычи газа и жидких углеводородов в первом квартале 2026 года (+3,1% и +4,2% соответственно) после роста в четвертом квартале 2025 года (+0,5% и +3,4%).

Несмотря на снижение объема реализации в годовом выражении, динамика выглядит устойчивой в поквартальном сопоставлении: продажи газа в первом квартале 2026 года составили 21,3 млрд куб. м после 20,8 млрд куб. м кварталом ранее, а реализация жидких углеводородов в первом квартале текущего года осталась на уровне предыдущего квартала (4,2 млн тонн), говорится в комментарии.

Аналитики "Газпромбанк Инвестиций" сохраняют позитивный взгляд на акции "НОВАТЭКа" и ожидают, что текущая ценовая конъюнктура поддержит результаты компании в первом полугодии 2026 года.

