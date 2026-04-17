Попытки рынка акций РФ подрасти на неделе нивелировались падением нефти, индекс МосБиржи остался у 2720п

Рынок акций РФ на минувшей неделе попытался подрасти в рамках коррекции на фоне подорожавших металлов и улучшения внешней фондовой конъюнктуры на ожиданиях соглашения между США и Ираном по завершению конфликта на Ближнем Востоке, однако в пятницу рост был нивелирован резким падением нефти (фьючерс на Brent упал к $89 за баррель, потеряв более 10%) после известий о решении Ирана разблокировать судоходство по Ормузскому проливу на время действия перемирия с Ливаном. Локальным фактором поддержки на неделе выступили данные Росстата о замедлении инфляции, однако ЦБ РФ вновь дал сигнал о возможной паузе в смягчении монетарной ДКП. Индекс МосБиржи после локального роста на неделе выше 2760 пунктов вернулся в пятницу обратно в район 2720 пунктов.

В период с 13 по 17 апреля индекс МосБиржи снизился на 0,05% и составил 2723,94 пункта, индекс РТС из-за снижения официального курса доллара прибавил 1,2% и достиг 1128,29 пункта. Июньский фьючерс на нефть Brent в этот период подешевел на 6,2%, до $89,16 за баррель. Официальный курс доллара США, установленный Банком России, за неделю снизился на 0,92 рубля, до 76,0535 руб./$1.

Рынок акций начал неделю со смешанной динамики цен blue chips и индексов на фоне укрепления рубля, просевших внешних фондовых площадок и выросшей нефти (июньский фьючерс на Brent поднялся к $102 за баррель) из-за отсутствия мирных договоренностей между США и Ираном по итогам переговоров. Индекс МосБиржи просел в район 2723 пунктов.

Положительное сальдо внешней торговли товарами РФ, определенное по методологии платежного баланса, в феврале 2026 года сократилось на 17%, до $5,4 млрд, сообщил ЦБ РФ. Профицит внешней торговли в феврале текущего года по сравнению с февралем 2025 года снизился на 51,8% с $11,1 млрд. В январе-феврале 2026 года внешнеторговый профицит по сравнению с аналогичным периодом 2025 года уменьшился на 36%, до $11,8 млрд с $18,4 млрд.

Помощник президента РФ Николай Патрушев заявил в интервью "Российской газете" в понедельник, что Украина атакует невоенную морскую инфраструктуру России при координации и поддержке стран НАТО.

Конфликт на Ближнем Востоке пока далек от разрешения, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выразив надежду, что ситуация вновь не перейдет в "вооруженное русло".

Иранская сторона на переговорах в Пакистане не согласилась на предложенные США условия урегулирования конфликта, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс. Президент США Дональд Трамп заявил Fox News, что на состоявшихся в Исламабаде переговорах с Ираном тот пошел навстречу всем запросам Вашингтона, кроме тех, которые относились к ядерной программе. Кроме того, президент США заявил, что у Ирана нет другого варианта, кроме как возобновить впоследствии переговоры с Вашингтоном.

Нефть выросла на заявлениях Трампа о блокаде Ормузского пролива, которая распространяется только на суда, отбывающие из иранских портов или направляющиеся туда. Американские силы не будут препятствовать свободе судоходства для танкеров, следующих через пролив в неиранские порты и обратно, сообщило американское Центральное командование (CENTCOM).

Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) в понедельник предупредил, что "ни один порт в Персидском и Оманском заливах не будет в безопасности", если его собственным портам будет угрожать американская блокада, сообщило агентство ISNA. Представитель КСИР назвал действия США примером "морского пиратства".

Между тем Саудовская Аравия заявила о восстановлении нормального режима работы на нефтепроводе Восток-Запад и на нефтяном месторождении Манифа.

Раллировали акции МКБ (+58,8%, до 8,16 рубля), обновившие максимум с начала декабря 2025 года на новостях о планах реорганизации и объявления цены выкупа бумаг (10,35 рубля) у несогласных акционеров. Объем торгов акциями МКБ на бирже стало рекордным - более 4,071 млрд руб. Совет директоров банка принял решение о проведении 25 мая 2026 года внеочередного заочного общего собрания акционеров (закрытие реестра под собрание 21 апреля), где будут рассматриваться вопросы о реорганизации, об увеличении уставного капитала МКБ, об утверждении устава в новой редакции и ряд других.

Упали акции ПАО "ЕвроТранс" (-16,5%) на фоне известий о проблемах компании с обслуживанием долга. Московская биржа приняла решение с 10 апреля перевести девять выпусков облигаций ПАО "ЕвроТранс" в раздел "третий уровень" списка ценных бумаг, допущенных к торгам, из-за "несоблюдения требования о наличии кредитных рейтингов, присвоенных не менее чем двумя кредитными рейтинговыми агентствами". В картотеке арбитражных дел к структурам "ЕвроТранса" находятся иски на сумму более 12 млрд руб.

Во вторник рынок акций сохранил консолидационный настрой при смешанной динамике blue chips на фоне выросших металлов и внешних фондовых площадок, но подешевевшей нефти (июньский фьючерс на нефть Brent упал ниже $95,5 за баррель) после заявлений президента США Трампа о желании Ирана заключить соглашение с США. Индекс МосБиржи стабилизировался в районе 2725 пунктов после локального отката к поддержке 2700 пунктов (минимум с середины января).

Лидерами роста выступили акции "Полюса" (+4%), "Эн+ груп" (+3,2%), "Норникеля" (+2,7%), аутсайдерами - бумаги МКБ (-9,1%), "Роснефти" (-2,3%), "Татнефти" (-2,1%).

Наблюдательный совет "ДОМ.РФ" (+1,2%, до 2279,5 рубля) рекомендовал выплатить по итогам 2025 года дивиденды в размере 246,88 рубля на акцию. Всего компания может перечислить акционерам порядка 44 млрд рублей (50% прибыли за прошлый год), это максимальная сумма в истории ее дивидендных выплат, сообщил глава "ДОМ.РФ" Виталий Мутко.

Министерство финансов РФ подготовило и направило на согласование законопроект о взимании акциза с ввозимой на территорию страны стали, заявил журналистам замминистра финансов Алексей Сазанов. По его словам, законопроект вступит в силу после согласования, либо с 1 января 2027 года, либо с какого-то месяца 2026 года. Ранее вопрос уравнивания фискальной нагрузки для отечественных производителей металлопродукции и импортеров при уплате акциза на жидкую сталь был инициирован Минпромторгом.

Минфин РФ также готов изучить расширение льгот для нефтяных компаний по четвертой группе НДД (налог на добавленный доход), но после 2029-2030 годов, сообщил Сазанов.

Во вторник Трамп заявил в интервью The New York Post, что в течение двух дней могут состояться переговоры между американской и иранской сторонами в Пакистане.

Во "втором эшелоне" подскочили акции ГК "Самолет" (+12,8%) после известий, что днем ранее состоялось заседание совета директоров компании, где рассматривался вопрос внутригрупповой передачи доли общества.

Совет директоров ПАО "Группа Астра" (+1,1%, до 259,55 рубля) на заседании в понедельник принял решение рекомендовать акционерам не выплачивать дивиденды за 2025 год, но начислить их из нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 4,67 рубля на акцию.

В среду рынок акций РФ вырос в рамках коррекции по большинству blue chips на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок и товарно-сырьевых рынков, подросшей нефти (июньский фьючерс на Brent поднялся к $96 за баррель) в ожидании нового раунда переговоров между США и Ираном по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке; также поддержку покупателям оказали ожидания дальнейшего смягчения монетарной ДКП ЦБ в апреле.

Индекс МосБиржи превысил 2740 пунктов, лидировали в росте акции АФК "Система" (+2,7%), "Яндекса" (+2,5%), Совкомбанка (+2,4%).

Ценовое давление, по оперативным индикаторам, продолжает уменьшаться, говорится в комментарии ЦБ РФ. В марте характер инфляционных процессов в целом оставался таким же, как и в феврале, считает Банк России. Он также отмечает, что эффект переноса повышения НДС в цены в марте значительно снизился по сравнению с январем и февралем.

Индикаторами снижения инфляционного давления служат данные из результатов опроса предприятий. Так, в апреле предприятия розничной торговли третий месяц подряд снизили свои краткосрочные ожидания по темпам роста отпускных цен.

Телеканал "Аль-Джазира" в среду сообщил о прибытии в Тегеран делегации пакистанских посредников для обсуждения возобновления американо-иранских переговоров.

Тем временем газета The Washington Post сообщила, что США направляют на Ближний Восток свыше 10 тыс. военнослужащих. По словам собеседников газеты, в Вашингтоне рассматривают варианты с дополнительными ударами или наземными действиями, если перемирие будет нарушено.

В четверг рынок акций попытался продолжить подъем, но к вечеру растерял весь рост из-за сигналов ЦБ РФ о необходимости придерживаться жесткой ДКП с учетом сохраняющихся рисков инфляции; ранее "быки" были воодушевлены данными Росстата о замедлении инфляции и ростом нефти (фьючерс на нефть Brent вечером превысил $98 за баррель) в ожидании переговоров США и Ирана по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке.

Индекс МосБиржи поднимался утром выше 2760 пунктов, но к закрытию основных торгов вернулся к 2740 пунктам. Лидерами роста выступили бумаги ПАО "Южуралзолото" (+6,2%) на новостях о скорой продаже госпакета, аутсайдерами - бумаги нефтегазовых компаний.

Проект распоряжения о продаже перешедшей государству по решению суда доли в группе ПАО "Южуралзолото" (ЮГК) будет внесен в правительство на неделе, а сама продажа может состояться в мае, сообщил в четверг журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

Согласно вышедшим вечером в среду данным Росстата, инфляция в РФ с 7 по 13 апреля замедлилась до нуля (0,00%), после того как составила 0,19% с 31 марта по 6 апреля, 0,17% с 24 по 30 марта, 0,19% с 17 по 23 марта. Из данных за 13 дней апреля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 13 апреля замедлилась до 5,77% с 5,86% на конец марта, если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ).

Экономическая активность в РФ в I квартале 2026 года ожидаемо замедлилась на фоне подстройки к налоговым изменениям, во II квартале может быть более позитивная динамика, говорится в бюллетене "О чем говорят тренды", подготовленном департаментом исследований и прогнозирования ЦБ.

Также в бюллетене ЦБ говорится, что жесткость денежно-кредитных условий (ДКУ) из-за проинфляционных рисков пока стоит поддерживать, это позволит быстрее перейти к нейтральной денежно-кредитной политике (ДКП) в будущем.

Американский министр финансов Скотт Бессент заявил в среду, что администрация США не планирует продлевать сроки действия лицензий на продажу нефти из России и Ирана. Он пояснил, что лицензии касались нефти, которая в начале марта уже была погружена на танкеры, отметив, что вся эта нефть уже продана.

Президент США Трамп сообщил в четверг в соцсети Truth Social, что Ливан и Израиль согласовали 10-дневное прекращение огня, которое вступит в силу в 17:00 по североамериканскому восточному времени (00:00 МСК в пятницу).

Также Трамп сообщил в четверг журналистам в Вашингтоне, что США очень близки к заключению соглашения по спорным вопросам с Ираном, и следующий раунд переговоров США и Ирана может состояться в ближайшие выходные.

Тем не менее, нефть выросла на опасениях, что переговоры об урегулировании вооруженного конфликта на Ближнем Востоке не приведут к скорому восстановлению поставок топлива из региона на мировой рынок. По оценкам аналитиков ING, блокировка Ормузского пролива сократила поставки нефти на мировой рынок примерно на 13 млн баррелей в сутки.

В пятницу рынок акций просел на бумагах нефтегазового сектора вслед за упавшей более чем на 10% нефтью (июньский фьючерс на Brent откатился к $89 за баррель) после известий о решении Ирана разблокировать судоходство по Ормузскому проливу на время действия перемирия с Ливаном. Индекс МосБиржи опустился в район 2720 пунктов после локального роста днем в район 2760 пунктов.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в пятницу заявил, что благодаря вступлению в силу режима прекращения огня в Ливане судоходство через Ормузский пролив может идти без каких-либо препятствий на период действия перемирия. "Вместе с перемирием в Ливане проход для всех коммерческих судов через Ормузский пролив объявляется полностью открытым на весь оставшийся период перемирия по согласованному маршруту, о котором уже сообщила Организация портов и морского судоходства Исламской Республики Иран", - написал Аракчи в соцсети X.

Ранее президент США Трамп объявил, что власти Израиля и Ливана согласовали десятидневное прекращение огня. Оно вступило в силу в ночь на пятницу.

Ситуация на юге Ливана осложняется тем, что Израиль вовлечен в конфликт не с ливанской армией, а с ливанским шиитским движением "Хезболла", которое не является стороной, заключившей перемирие.

В пятницу президент США Трамп в соцсети Truth Social выразил благодарность Ирану за разблокировку Ормузского пролива, однако отметил, что американская блокада пролива, затрагивающая Иран, продолжится до тех пор, пока конфликт не будет урегулирован. Президент подчеркнул, что такого соглашения, вероятно, удастся достичь в скором времени, так как "большинство аспектов уже обговорены", при этом соглашение будет предусматривать передачу США обогащенного урана, а выплата денег той или иной стороне не рассматривается.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже упали в пятницу акции ПАО "Сегежа Групп" (-9%) на фоне слабого отчета по МСФО: чистый убыток компании в IV квартале 2025 года составил 68,9 млрд рублей (против 7,4 млрд рублей за аналогичный период 2024 года), в целом за год Segezha получила чистый убыток в размере 88,4 млрд рублей (в четыре раза больше, чем в 2024 году - 22,3 млрд рублей).

Выросли акции "Соллерса" (+2,8%, до 472 рублей) на фоне известий, что совет директоров компании рекомендовал акционерам принять решение о выплате дивидендов за 2025 год в размере 25,5 руб. на акцию (реестр для получения дивидендов, как ожидается, будет закрыт 11 июня).

В период с 13 по 17 апреля среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней Мосбиржи, лучше рынка выглядели бумаги Московского кредитного банка (+52%), ПАО "Южуралзолото" (+13%), ГК "Самолет" (+12%); хуже рынка оказались акции ПАО "ЕвроТранс" (-18%), ПАО "Сегежа Групп" (-10%), "Русснефти" (-8%).

Рынок акций РФ в третьей декаде апреля может сохранить волатильную консолидацию, отыгрывая динамику товарно-сырьевых рынков в свете развития событий на Ближнем Востоке. Кроме того, повлиять на настроения инвесторов могут ожидания по поводу итогов заседания ЦБ РФ по ключевой ставке и прогнозы регулятора, а также ожидаемые новости относительно следующего раунда переговоров по мирному украинскому урегулированию. Для индекса МосБиржи коридор колебаний на неделе может составить 2690-2800 пунктов, для индекса РТС - 1100-1160 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

рк