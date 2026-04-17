Инфляция в РФ в марте составила 0,6%
Рост потребительских цен в марте составил 0,60% после повышения на 0,73% в феврале, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция замедлилась до 5,86% с 5,91% месяцем ранее. Рост цен в марте оказался чуть выше прогнозов аналитиков
 
Решетников: макроэкономическая ситуация в РФ сейчас более сложная, чем в последние годы
Ситуация в экономике РФ сейчас более сложная, чем в последние годы, на фоне крепкого рубля, высоких процентных ставок, дефицита трудовых ресурсов и бюджетных ограничений, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников, выступая в...
 
РСПП подготовил замечания к поправкам к закону о банкротстве
Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) подготовил замечания к внесенным в конце марта масштабным поправкам в закон "О несостоятельности (банкротстве)". Свои предложения бизнес 13 апреля отправил в Минэкономразвития, а также...
 
Около 10 млн россиян отчитаются перед ФНС за переводы
Неподтвержденные безналичные доходы свыше 2,4 млн рублей в год могут автоматически попасть под контроль налоговых органов, сообщили в ФНС. В конце марта правительство внесло в Госдуму законопроект, усиливающий контроль за поступлениями физлиц....
 
Рубль в пятницу немного подрос перед выходными днями

Москва. 17 апреля. Китайский юань развернулся вниз и слегка подешевел на Московской бирже по итогам торгов в пятницу. Рубль немного укрепился перед выходными днями и несмотря на обвал нефти. Участники рынка полагают, что падение цен на нефть снижает риски того, что Минфин РФ перейдет от продажи валюты в рамках бюджетного правила к ее покупке.

Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,111 руб., что на 1,25 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара с 18 апреля на 3,26 копейки, до 76,0535 руб./$1, и увеличил курс евро на 21,43 копейки, до 89,6256 руб./EUR1.

"В течение недели рубль укреплялся. Юань упал на 1,8%, до 10,96 руб. - минимума с 5 февраля, вечный фьючерс USDRUBF достиг минимума с мая 2023 года - 74,9 руб./$1. Однако после вербальных интервенций правительства рубль вернулся к отметке 11,1 за юань, отыграв большую часть укрепления. 16 апреля на Биржевом форуме министр финансов РФ Антон Силуанов допустил досрочное (ранее 1 июля) возобновление валютных операций в рамках бюджетного правила. По его словам, отложенные мартовские продажи валюты сопоставимы с предполагаемыми покупками в апреле. Однако при сохранении текущих цен на нефть объем отложенных покупок за май - июнь может оказаться существенным, в связи с чем Минфин может быть заинтересован в том, чтобы ограничить дальнейшее накопление отложенных покупок, что может снизить волатильность на валютном рынке", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке главный экономист Газпромбанка (MOEX: GZPR) Павел Бирюков.

Эталонные марки нефти ушли в крутое пике в пятницу после заявлений об открытии Ормузского пролива.

Цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск пятницы рухнула на 10,4%, до $89,03 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на май на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на 12,26%, до $83,04 за баррель.

Brent в ходе сессии опускалась до $87,71 за баррель, WTI - до $83 за баррель.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил в пятницу, что, учитывая вступление в силу режима прекращения огня в Ливане, на время перемирия с США и Израилем Иран не будет препятствовать проходу судов через Ормузский пролив.

При этом президент США Дональд Трамп заявил, что американская военно-морская блокада пролива "будет оставаться в полной силе" до полного согласования сделки с Ираном, отмечает Bloomberg.

Ставки межбанковского кредитного рынка уменьшились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, проведенным 17 апреля, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за четверг опустилась на 4 базисных пункта - до 14,5% годовых. Срочные версии RUONIA на сроки 1, 3 и 6 месяцев уменьшились в пятницу на 1 базисный пункт и составила 14,87%, 15,47% и 16,29% годовых.


17 апреля 2026 года 19:45
Рынок акций РФ завершил пятницу откатом индекса МосБиржи ниже 2725п, растеряв недельный прирост из-за упавшей нефти
Москва. 17 апреля. Российский рынок акций в пятницу завершил основные торги откатом на бумагах нефтегазовых компаний вслед за упавшей нефтью (июньский фьючерс на Brent откатился к $89 за баррель) после известий о решении Ирана разблокировать судоходство по Ормузскому проливу на время действия перемирия с Ливаном. Индекс МосБиржи опустился ниже 2725 пунктов, растеряв весь недельный прирост.    читать дальше
17 апреля 2026 года 19:42
Попытки рынка акций РФ подрасти на неделе нивелировались падением нефти, индекс МосБиржи остался у 2720п
Рынок акций РФ на минувшей неделе попытался подрасти в рамках коррекции на фоне подорожавших металлов и улучшения внешней фондовой конъюнктуры на ожиданиях соглашения между США и Ираном по завершению конфликта на Ближнем Востоке, однако в пятницу рост был нивелирован резким падением нефти (фьючерс на Brent упал к $89 за баррель, потеряв более 10%) после известий о решении Ирана разблокировать судоходство по Ормузскому проливу на время действия перемирия с Ливаном. Локальным фактором поддержки на неделе выступили данные Росстата о замедлении инфляции, однако ЦБ РФ вновь дал сигнал о возможной паузе в смягчении монетарной ДКП. Индекс МосБиржи после локального роста на неделе выше 2760 пунктов вернулся в пятницу обратно в район 2720 пунктов.    читать дальше
17 апреля 2026 года 19:00
Текущий баланс на рынке создает условия для закрепления пары рубль/юань ниже 11 руб./юань - ПСБ
Текущий баланс на рынке создает условия для закрепления пары рубль/юань ниже 11 руб./юань, считают аналитики банка ПСБ. Основные мировые валюты продолжили волну снижения по отношению к рублю на текущей неделе. При этом в середине недели наметилось их коррекционное восстановление, позволившее...    читать дальше
17 апреля 2026 года 18:38
Инвесторам стоит обратить внимание на юаневые облигации Полюса - "БКС МИ"
Инвесторам стоит обратить внимание на юаневые облигации ПАО "Полюс" серии ПБО-06, говорится в материале аналитика "БКС Мир инвестиций" Антона Куликова. ПАО "Полюс" 22 апреля закрывает книгу заявок на биржевые облигации в юанях серии ПБО-06 со сроком 3,2 года, 1170 дней, (с помощью оферты "пут"...    читать дальше
17 апреля 2026 года 18:16
Тенденция к укреплению рубля, вероятно, будет преобладать до конца апреля - УК "Первая"
Тенденция к укреплению рубля, вероятно, будет преобладать до конца апреля, полагает старший аналитик УК "Первая" Наталья Ващелюк. "Для курса рубля в ближайшее время наиболее значимым останется фактор высоких цен на нефть и более активное поступление возросшей валютной выручки экспортеров на рынок,...    читать дальше
17 апреля 2026 года 17:50
"Финам" понизил целевую цену паев iShares Gold Trust до $96
"Финам" понизил целевую паев iShares Gold Trust (IAU) с $80 до $96 за бумагу, что при текущих ценах дает потенциал роста около 7% и соответствует рекомендации "держать", сообщается в материале аналитика инвесткомпании Александра Потавина. "Мы полагаем, что геополитические риски в течение текущего...    читать дальше
17 апреля 2026 года 17:24
Инвестбанк "Синара" подтверждает негативную оценку акций Сегежа Групп
Инвестиционный банк "Синара" подтверждает негативную оценку акций "Сегежа Групп", сообщается в комментарии аналитика Александра Гайды. "Сегежа Групп" опубликовала отчетность за 4К25 по МСФО. Выручка снизилась на 20% г/г и на 11% к/к до 20,9 млрд руб., а показатель OIBDA стал отрицательным,...    читать дальше
17 апреля 2026 года 16:57
Рубль может подешеветь до 80 руб./$1 в мае - "СберИнвестиции"
Рубль может подешеветь до 80 руб./$1 в мае, считают аналитики "СберИнвестиций". По их мнению, покупки валюты по бюджетному правилу могут возобновить уже в мае из-за крепкого рубля. По оценкам экспертов, итоговые покупки валюты на рынке в мае - июне могут составить около 300 млрд руб. "В силу...    читать дальше
17 апреля 2026 года 16:38
Операционные результаты Henderson за март оказались умеренно позитивными - ПСБ
Операционные результаты Henderson за март оказались умеренно позитивными ПАО "Хэндерсон Фэшн Групп" (Henderson), говорится в комментарии аналитика ПСБ Лауры Кузнецовой. Henderson опубликовал операционные результаты за март 2026 года: - совокупная выручка за март: 2,3 млрд руб. (+7,0% г/г); -...    читать дальше
17 апреля 2026 года 16:01
ЦБ РФ, скорее всего, понизит ставку до 14,5% на заседании 24 апреля - "Финам"
ЦБ РФ, скорее всего, понизит ключевую ставку до 14,5% на заседании 24 апреля, полагает руководитель отдела макроэкономического анализа инвесткомпании "Финам" Ольга Беленькая. "Однако с учетом обозначенных регулятором на мартовском заседании и сохраняющихся на данный момент факторов...    читать дальше
17 апреля 2026 года 15:29
Рубль днем немного опускается в паре с юанем на фоне дешевеющей нефти
Москва. 17 апреля. Китайский юань подрастает на Московской бирже в ходе дневных торгов в пятницу. Рубль немного опускается на фоне дешевеющей нефти. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,137 руб., что на 1,35 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.    читать дальше
17 апреля 2026 года 15:28
"АКБФ" рекомендует покупать акции Роснефти с целевой ценой 610,14 руб
Инвестиционная компания "АКБФ" рекомендует покупать акции "Роснефти" с прогнозной ценой 610,14 руб. с горизонтом инвестирования 12 месяцев и потенциальной доходностью до 36%, сообщается в комментарии аналитиков. "Роснефть" остается крупнейшей нефтегазовой компанией РФ с одной из сильнейших...    читать дальше
17 апреля 2026 года 14:49
Freedom Finance Global понизил прогнозную цену акций Эталона до 42 руб
Freedom Finance Global понизил прогнозную цену акций девелоперской группы "Эталон" (юрлицо - МКПАО "Эталон Груп") на 30% - с 60 до 42 руб. за бумагу, сохранив рейтинг "покупать", сообщается в комментарии аналитика Натальи Мильчаковой. Девелопер представил ожидаемо слабые результаты по МСФО за 2025...    читать дальше
17 апреля 2026 года 14:10
Альфа-банк подтверждает рейтинг "выше рынка" для акций Х5
Альфа-банк подтверждает рейтинг "выше рынка" для акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (Х5) и целевую цену на уровне 3560 руб. за бумагу, говорится в обзоре аналитиков. Ритейлер представил операционные результаты за 1К26, которые оцениваются экспертами банка нейтрально. Рост выручки замедлился: в...    читать дальше
17 апреля 2026 года 13:37
ПСБ позитивно оценивает среднесрочные перспективы цены цены золота
Аналитики банка ПСБ позитивно оценивают среднесрочные перспективы цены золота, говорится в комментарии. "Котировки золота перешли к восстановлению на фоне ожиданий некоторой разрядки ситуации на Ближнем Востоке, - пишут эксперты. - Этот фактор способствовал переходу доллара к снижению, оказав...    читать дальше
