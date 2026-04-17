Текущий баланс на рынке создает условия для закрепления пары рубль/юань ниже 11 руб./юань - ПСБ

Текущий баланс на рынке создает условия для закрепления пары рубль/юань ниже 11 руб./юань, считают аналитики банка ПСБ.

Основные мировые валюты продолжили волну снижения по отношению к рублю на текущей неделе. При этом в середине недели наметилось их коррекционное восстановление, позволившее отыграть часть потерь. Эксперты банка оценивают динамику как техническую, связанную с фиксацией прибыли по коротким позициям при достижении валютами важных поддержек - район 11 и 75 рублей по юаню и доллару соответственно.

"На предстоящей неделе рубль может продолжить волну укрепления, - прогнозируют аналитики ПСБ. - Основным фактором станет рост предложения иностранной валюты со стороны экспортеров, которые будут готовиться к пику налоговых выплат (28 апреля). В этом месяце вновь ожидаем роста отчислений в бюджет со стороны нефтегазовых компаний - объем может составить порядка 0,9 трлн рублей, что на 30-40% выше показателей марта и в два раза превышает объемы февраля. Текущий баланс на рынке создает условия для закрепления пары CNY/RUB ниже 11 руб./юань".

