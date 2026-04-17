Инвесторам стоит обратить внимание на юаневые облигации Полюса - "БКС МИ"

Инвесторам стоит обратить внимание на юаневые облигации ПАО "Полюс" серии ПБО-06, говорится в материале аналитика "БКС Мир инвестиций" Антона Куликова.

ПАО "Полюс" 22 апреля закрывает книгу заявок на биржевые облигации в юанях серии ПБО-06 со сроком 3,2 года, 1170 дней, (с помощью оферты "пут" почти полный аналог погашения). Индикативная ставка купона - не выше 8% годовых, доходность к погашению (YTM) - 8,3%, дюрация - 2,8 лет.

"Ожидаем, что доходность нового выпуска в течение месяца после размещения снизится до уровня 7,25% и будет примерно между другим выпуском "Полюса" с меньшей дюрацией и чуть ниже доходности "Газпрома" со схожей дюрацией, - отмечает эксперт. - Принимая во внимание справедливую доходность в 7,5%, получаем потенциальный доход за год с учетом роста цены облигации на уровне 10%. Юаневый выпуск считаем более привлекательным, чем долларовый, поскольку ожидаем укрепления юаня к доллару на 3-5% в течение года".

