Тенденция к укреплению рубля, вероятно, будет преобладать до конца апреля - УК "Первая"

Тенденция к укреплению рубля, вероятно, будет преобладать до конца апреля, полагает старший аналитик УК "Первая" Наталья Ващелюк.

"Для курса рубля в ближайшее время наиболее значимым останется фактор высоких цен на нефть и более активное поступление возросшей валютной выручки экспортеров на рынок, - отмечает эксперт в комментарии. - До конца апреля, вероятно, будет преобладать тенденция к укреплению рубля: продажи валюты могут осуществляться более интенсивно в связи с подготовкой к налоговому периоду. Ситуация в мае будет зависеть от развития конфликта на Ближнем Востоке и решения Минфина по поводу возобновления операций на валютном рынке в рамках бюджетного правила".

В результате рубль, вероятнее всего, продолжит укрепление: на следующей неделе курс доллара может составлять 75-78 руб./$1, курс юаня - 11,0-11,4 руб./$1, прогнозирует Ващелюк.

"Неопределенность по поводу роста экономики представляется нам повышенной, поэтому во избежание рисков переохлаждения и резкого снижения инфляции в будущем Банк России, вероятно, продолжит снижать ключевую ставку, - считает аналитик. - При этом шаг изменения ключевой ставки, скорее всего, останется сдержанным и составит 0,5 п.п. из-за проинфляционных рисков, связанных с конфликтом на Ближнем Востоке и бюджетной политикой".

Банк России на заседании 24 апреля, вероятнее всего, снизит ключевую ставку на 50 б.п. до 14,5%, прогнозирует эксперт. "В базовом сценарии ожидаем снижение ключевой ставки до 12% до конца года: постепенное снижение ключевой ставки в сочетании со снижением цен на нефть, вероятно, поддержит ослабление рубля во второй половине 2026 года", - прогнозирует Ващелюк.

