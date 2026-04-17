"Финам" понизил целевую цену паев iShares Gold Trust до $96

"Финам" понизил целевую паев iShares Gold Trust (IAU) с $80 до $96 за бумагу, что при текущих ценах дает потенциал роста около 7% и соответствует рекомендации "держать", сообщается в материале аналитика инвесткомпании Александра Потавина.

"Мы полагаем, что геополитические риски в течение текущего года останутся высокими, что будет поддерживать цены на драгоценные металлы,- отмечает эксперт. - Монетарная политика ФРС, вероятно, смягчится во второй половине года. В нашем базовом сценарии мы полагаем, что во втором квартале 2026 года цена на золото может вновь достичь отметки $5300/унц. В третьем квартале цена на золото может продолжить рост и оказаться в диапазоне $5300-5500/унц. Соответственно, цена паев фонда iShares Gold Trust может восстановиться в район $95-100".

Аналитик указывает, что с технической точки зрения в конце марта котировки фонда биржевого траста iShares Gold Trus переписали ценовой минимум, показанный в конце января, и это ухудшило среднесрочную техническую картину по паям данного фонда.

Биржевой траст iShares Gold Trust (IAU) предлагает доступ к самому известному из драгоценных металлов в мире - к золоту. Паи траста IAU предназначены для отслеживания спотовой цены на золото путем хранения золотых слитков в безопасном хранилище.

