Рубль может подешеветь до 80 руб./$1 в мае - "СберИнвестиции"

Рубль может подешеветь до 80 руб./$1 в мае, считают аналитики "СберИнвестиций".

По их мнению, покупки валюты по бюджетному правилу могут возобновить уже в мае из-за крепкого рубля. По оценкам экспертов, итоговые покупки валюты на рынке в мае - июне могут составить около 300 млрд руб.

"В силу новых обстоятельств тренд на укрепление рубля, который мы видим с середины марта, вероятно, скоро прервется. Рубль может подешеветь до 80 руб./$1 в мае и стабилизироваться на этом уровне в ближайшие месяцы", - прогнозируют стратеги.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.