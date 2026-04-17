"АКБФ" рекомендует покупать акции Роснефти с целевой ценой 610,14 руб

Инвестиционная компания "АКБФ" рекомендует покупать акции "Роснефти" с прогнозной ценой 610,14 руб. с горизонтом инвестирования 12 месяцев и потенциальной доходностью до 36%, сообщается в комментарии аналитиков.

"Роснефть" остается крупнейшей нефтегазовой компанией РФ с одной из сильнейших ресурсных баз в отрасли, что, на взгляд экспертов, делает ее бумагой для долгосрочного хеджирования инфляционных рисков. Несмотря на снижение прибыли и выручки в 2025 году под давлением налогов, ставок и логистических издержек, фундаментальные драйверы бизнеса сохраняются.

"Мы рассчитываем на восстановление финансовых показателей на фоне роста цен на нефть, расширения поставок в азиатские рынки и возможного снижения санкционного дисконта, - пишут аналитики "АКБФ". - В базовом сценарии компания демонстрирует потенциал роста добычи и дивидендных выплат (до 50+ руб. на акцию в 2026 году)".

Ключевые риски, по мнению стратегов, связаны с высокой инвестиционной нагрузкой ("Восток Ойл"), налоговым давлением и геополитикой. Тем не менее, "Роснефть" остается одной из ключевых историй роста в нефтегазовом секторе при улучшении внешнего фона, подчеркивается в комментарии.

