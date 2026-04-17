ПСБ позитивно оценивает среднесрочные перспективы цены цены золота

Аналитики банка ПСБ позитивно оценивают среднесрочные перспективы цены золота, говорится в комментарии.

"Котировки золота перешли к восстановлению на фоне ожиданий некоторой разрядки ситуации на Ближнем Востоке, - пишут эксперты. - Этот фактор способствовал переходу доллара к снижению, оказав дополнительную поддержку металлу. В результате золото вернулось в район $4800/унц. Отметим, что при сохранении слабого спекулятивного спроса, росту золота способствует восстановление интереса со стороны ETF - объем золота в фондах вновь превысил 111,5 млн унций".

По мнению аналитиков ПСБ, в краткосрочной перспективе котировки драгметалла могут начать консолидироваться для снятия перегретости рынка. При этом сохраняются риски со стороны конфликта на Ближнем Востоке - рост напряженности в регионе будет способствовать укреплению доллара и усилению продаж золота.

"Среднесрочные перспективы драгметалла продолжаем оценивать позитивно, - указывают стратеги банка. - Покупки со стороны центробанков, инвестиционный спрос на фоне сохранения рисков по доллару и госдолгу США будут поддерживать курс золота. Цель по драгметаллу до конца года сохраняем на уровне $5400-5600/унц.".

