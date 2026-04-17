Рынку акций РФ не хватает позитивного импульса - Альфа-банк

Рынку акций РФ не хватает позитивного импульса, говорится в обзоре аналитиков Альфа-банка.

"В четверг на российский рынок акций вернулся сдержанный оптимизм - под влиянием опубликованных в среду вечером данных о замедлении инфляции, которые устранили последние сомнения в том, что в апреле ставка ЦБ будет снижена на 50 б. п. (отдельные участники рынка даже обсуждают возможность снижения на 100 б. п.). Кроме того, инвесторы надеются, что Минфин возобновит приостановленные операции по покупке иностранной валюты раньше, чем предполагалось, а такое развитие событий должно поспособствовать ослаблению рубля", - пишет эксперт банка Джон Волш.

Впрочем, в пятницу с утра российская валюта снова укрепляется, негативно влияя на привлекательность рынка акций.

"В пятницу утром флагманский индикатор рынка акций балансирует около 2740 пунктов и едва ли существенно отклонится от нее в преддверии выходных, в то время как инвесторы уже начинают готовиться к решению по ставке ЦБ на будущей неделе", - отмечает аналитик.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.