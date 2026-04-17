.
.
СЕГОДНЯ:
.
INTERFAX.RU
.
.
Мнения аналитиков
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Micron Technology
.
17 апреля 2026 года 12:05
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Micron Technology
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Micron Technology с целевой ценой $557,7 за штуку и потенциалом роста на 22,2% с текущих уровней, сообщается в материале аналитика инвесткомпании Максима Абрамова. "Несмотря на сохраняющиеся опасения, связанные с высокой капиталоемкостью расширения бизнеса, возможным ослаблением спроса на память после ввода новых мощностей и общей геополитической нестабильностью, поддержку акциям Micron оказывают сильные финансовые результаты компании, а также ожидаемое существенное повышение цен на память, - отмечает эксперт. - Дополнительную поддержку обеспечивают ускоренное внедрение передовых технологий памяти и расширение производственной базы". Аналитик "Финама" считает, что акции компании выглядят привлекательно для долгосрочных покупок. Micron Technology - американская компания, специализирующаяся на разработке и производстве решений в области памяти и хранения данных для дата-центров, персональных компьютеров, смартфонов, а также автомобилей и промышленной электроники. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: США-MICRON-TECHNOLOGY-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
.
17 апреля 2026 года 19:45
Рынок акций РФ завершил пятницу откатом индекса МосБиржи ниже 2725п, растеряв недельный прирост из-за упавшей нефти
Москва. 17 апреля. Российский рынок акций в пятницу завершил основные торги откатом на бумагах нефтегазовых компаний вслед за упавшей нефтью (июньский фьючерс на Brent откатился к $89 за баррель) после известий о решении Ирана разблокировать судоходство по Ормузскому проливу на время действия перемирия с Ливаном. Индекс МосБиржи опустился ниже 2725 пунктов, растеряв весь недельный прирост. читать дальше
.17 апреля 2026 года 19:42
Попытки рынка акций РФ подрасти на неделе нивелировались падением нефти, индекс МосБиржи остался у 2720п
Рынок акций РФ на минувшей неделе попытался подрасти в рамках коррекции на фоне подорожавших металлов и улучшения внешней фондовой конъюнктуры на ожиданиях соглашения между США и Ираном по завершению конфликта на Ближнем Востоке, однако в пятницу рост был нивелирован резким падением нефти (фьючерс на Brent упал к $89 за баррель, потеряв более 10%) после известий о решении Ирана разблокировать судоходство по Ормузскому проливу на время действия перемирия с Ливаном. Локальным фактором поддержки на неделе выступили данные Росстата о замедлении инфляции, однако ЦБ РФ вновь дал сигнал о возможной паузе в смягчении монетарной ДКП. Индекс МосБиржи после локального роста на неделе выше 2760 пунктов вернулся в пятницу обратно в район 2720 пунктов. читать дальше
.17 апреля 2026 года 19:22
Москва. 17 апреля. Китайский юань развернулся вниз и слегка подешевел на Московской бирже по итогам торгов в пятницу. Рубль немного укрепился перед выходными днями и несмотря на обвал нефти. Участники рынка полагают, что падение цен на нефть снижает риски того, что Минфин РФ перейдет от продажи валюты в рамках бюджетного правила к ее покупке. читать дальше
.17 апреля 2026 года 19:00
Текущий баланс на рынке создает условия для закрепления пары рубль/юань ниже 11 руб./юань, считают аналитики банка ПСБ. Основные мировые валюты продолжили волну снижения по отношению к рублю на текущей неделе. При этом в середине недели наметилось их коррекционное восстановление, позволившее... читать дальше
.17 апреля 2026 года 18:38
Инвесторам стоит обратить внимание на юаневые облигации ПАО "Полюс" серии ПБО-06, говорится в материале аналитика "БКС Мир инвестиций" Антона Куликова. ПАО "Полюс" 22 апреля закрывает книгу заявок на биржевые облигации в юанях серии ПБО-06 со сроком 3,2 года, 1170 дней, (с помощью оферты "пут"... читать дальше
.17 апреля 2026 года 18:16
Тенденция к укреплению рубля, вероятно, будет преобладать до конца апреля, полагает старший аналитик УК "Первая" Наталья Ващелюк. "Для курса рубля в ближайшее время наиболее значимым останется фактор высоких цен на нефть и более активное поступление возросшей валютной выручки экспортеров на рынок,... читать дальше
.17 апреля 2026 года 17:50
"Финам" понизил целевую паев iShares Gold Trust (IAU) с $80 до $96 за бумагу, что при текущих ценах дает потенциал роста около 7% и соответствует рекомендации "держать", сообщается в материале аналитика инвесткомпании Александра Потавина. "Мы полагаем, что геополитические риски в течение текущего... читать дальше
.17 апреля 2026 года 17:24
Инвестиционный банк "Синара" подтверждает негативную оценку акций "Сегежа Групп", сообщается в комментарии аналитика Александра Гайды. "Сегежа Групп" опубликовала отчетность за 4К25 по МСФО. Выручка снизилась на 20% г/г и на 11% к/к до 20,9 млрд руб., а показатель OIBDA стал отрицательным,... читать дальше
.17 апреля 2026 года 16:57
Рубль может подешеветь до 80 руб./$1 в мае, считают аналитики "СберИнвестиций". По их мнению, покупки валюты по бюджетному правилу могут возобновить уже в мае из-за крепкого рубля. По оценкам экспертов, итоговые покупки валюты на рынке в мае - июне могут составить около 300 млрд руб. "В силу... читать дальше
.17 апреля 2026 года 16:38
Операционные результаты Henderson за март оказались умеренно позитивными ПАО "Хэндерсон Фэшн Групп" (Henderson), говорится в комментарии аналитика ПСБ Лауры Кузнецовой. Henderson опубликовал операционные результаты за март 2026 года: - совокупная выручка за март: 2,3 млрд руб. (+7,0% г/г); -... читать дальше
.17 апреля 2026 года 16:01
ЦБ РФ, скорее всего, понизит ключевую ставку до 14,5% на заседании 24 апреля, полагает руководитель отдела макроэкономического анализа инвесткомпании "Финам" Ольга Беленькая. "Однако с учетом обозначенных регулятором на мартовском заседании и сохраняющихся на данный момент факторов... читать дальше
.17 апреля 2026 года 15:29
Москва. 17 апреля. Китайский юань подрастает на Московской бирже в ходе дневных торгов в пятницу. Рубль немного опускается на фоне дешевеющей нефти. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,137 руб., что на 1,35 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов. читать дальше
.17 апреля 2026 года 15:28
Инвестиционная компания "АКБФ" рекомендует покупать акции "Роснефти" с прогнозной ценой 610,14 руб. с горизонтом инвестирования 12 месяцев и потенциальной доходностью до 36%, сообщается в комментарии аналитиков. "Роснефть" остается крупнейшей нефтегазовой компанией РФ с одной из сильнейших... читать дальше
.17 апреля 2026 года 14:49
Freedom Finance Global понизил прогнозную цену акций девелоперской группы "Эталон" (юрлицо - МКПАО "Эталон Груп") на 30% - с 60 до 42 руб. за бумагу, сохранив рейтинг "покупать", сообщается в комментарии аналитика Натальи Мильчаковой. Девелопер представил ожидаемо слабые результаты по МСФО за 2025... читать дальше
.17 апреля 2026 года 14:10
Альфа-банк подтверждает рейтинг "выше рынка" для акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (Х5) и целевую цену на уровне 3560 руб. за бумагу, говорится в обзоре аналитиков. Ритейлер представил операционные результаты за 1К26, которые оцениваются экспертами банка нейтрально. Рост выручки замедлился: в... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.